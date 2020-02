Tényleg nem fertőzi meg a koronavírus a gyerekeket?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A kínai koronavírus eddig már legalább 900 halálos áldozatot szedett, de fertőzött gyerekekről alig szólnak a hírek.

Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a gyerekek nem találkoznak a vírussal, arról is lehetett olvasni, hogy több csecsemő is megfertőződött. Ugyanakkor csak néhány olyan gyerek van, akinél olyan mértékben jelennek meg a betegség tünetei, hogy egyáltalán ki lehet mutatni a betegséget. Bár az adatok folyamatosan változnak, de a Journal of the American Medical Association által elemzett adatok szerint a legtöbb fertőzött a 49-56 éves korosztályból kerül ki.

Egyelőre nem tisztázott, hogy miért tűnik úgy, mintha a vírus nem hatna a gyerekekre. Dr. Andrew Pavia, a Utah Egyetem gyermekfertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint lehetséges, hogy arról van szó, hogy a gyerekek eltérő immunreakciót adnak, mint a felnőttek. Az egyik feltételezés szerint ez veleszületett immunválasz, ami a gyerekeknél még aktívabb lehet. A veleszületett immunredszer a szervezet elsődleges védelmi vonala, ami azonnal reagál, ezzel szemben az adaptív immunválasz 1-2 hét alatt kialakuló, memóriát biztosító mechanizmus.

A hipotézis szerint a gyerekek vele született immunrendszere erősebben és jobban reagál a 2019 nCoV vírusra, ami emiatt alig okoz náluk tüneteket, ami nem azt jelenti, hogy nem jut be a szervezetükbe vagy ne okozna tüneteket, csak nem dönti le őket a lábukról. A SARS és MERS járványnál is meg lehetett figyelni ezt a tendenciát.

Ezt az elméletet támogatja, hogy a felnőtteknél tízszer magasabb a bárányhimlő miatti halandóság is, mint a gyerekeknél, sőt a nátha vagy az influenza is inkább a felnőttek körében szedi jobban a halálos áldozatokat.

Ugyanakkor a tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy a Kínából érkező információk nem biztos, hogy megbízhatóak, és az is lehet, hogy a gyerekek egyszerűen annyira gyorsan meggyógyulnak, hogy nem is végzik el rajtuk a teszteket. A szakértők szerint sincs arról szó, hogy a gyerekek nem kapják el a vírust, csak arról, hogy gyorsabban leküzdik azt.

Ebben az is szerepet játszhat, hogy egészségesebb a gyerekek légútja, mert a légszennyezés és a cigarettafüst nem tette még tönkre, valamint összességében is egészségesebbek, kevesebb krónikus megbetegedésben szenvednek. A 2003-as SARS és 2021-es MERS járvány esetében is azoknál volt a betegeknél volt a legnagyobb a halál kockázata, akiknek krónikus szívbetegséget vagy más krónikus problémát, például autoimmun betegséget, szív-és érrendszeri megbetegedést vagy cukorbetegséget diagnosztizáltak. A felnőttek fogékonyabbak az akut légúti distressz szindrómára is (ARDS), ami szintén halált okozhat.

Közben hétfőn elkezdték állatokon tesztelni a koronavírus elleni védőoltást, több mint 100 egér kapta meg a vakcinát. A kínai járványügyi hivatal arra figyelmeztet, hogy az állatkísérletek még nagyon korai szakaszban tartanak, és még rengeteg lépcsőfok vár rájuk, mielőtt az emberek is megkaphatják az oltást. Ugyanakkor megerősítették, hogy a tesztelés és az engedélyeztetés gyorsított eljárásban történik majd.

(Borítókép: Kevin Frayer / Getty Images)