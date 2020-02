A Huawei az egész világon hozzáfér a mobilhálózatok adataihoz

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az amerikai titkosszolgálatok tavaly év végén osztották meg a tudomásukra jutott információkat a brit és a német társszervekkel arról, hogy a Huawei az egész világon hozzáfér az általa kiépített mobilkommunikációs infrastruktúrán keresztül folyó adatokhoz. Természetesen ehhez normális körülmények között nem lenne joga. Az értesülések szerint (amelyeket először a Wall Street Journal hozott nyilvánosságra) a Huawei a bűnüldöző szervek számára kialakított hátsó ajtót (backdoort) használja erre a célra - jogtalanul.

Az Egyesült Államok hatóságai a hálózati hozzáférést a 4G hálózatok vizsgálata közben fedezték fel. Szerintük a hálózati rendszereket eleve úgy tervezte meg a kínai cég, hogy azokhoz később is hozzáférhessen.

Erre utalhatott Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, amikor nemrégiben így fogalmazott:

Bizonyítékkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a Huawei titokban képes szenzitív és személyes információkhoz jutni azokból a rendszerekből, amelyet ő árul és tart fenn a világban

O'Brien azt is elmondta, hogy az olcsóbb kínai megoldások a világ számos országában túlságosan csábítók ahhoz, hogy visszautasítsák őket,

de ennek megvan az ára.

A múlt héten írtuk, hogy az Egyesült Államok bő egy éve próbálja elszigetelni a Huaweit, arra hivatkozva, hogy a biztonsági kockázatot jelentene, ha a kínaiak építhetnék ki az ötödik generációs mobilhálózatokat.

Európa kormányai ennek ellenére gazdasági érdekből nem akarják kitiltani a Huaweit, ugyanakkor az esetleges kockázatokat is szeretnék minimalizálni, ami a briteket és az EU-t is egyensúlyozásra sarkallja. A németeknél viszont heves belpolitikai vita folyik az ügyben, és bár Angela Merkel kancellár Huawei-párti, még saját pártjának sok tagja is tiltást akar.

FRISSÍTÉS:

A Huawei reakciója:

A Huawei Technologies kategorikusan visszautasítja a Wall Street Journal által terjesztett lejárató és hamis rágalmakat. A cikkben szereplő vádak bizonyíték hiányában alaptalanok. A Huawei nem keveredik és soha nem is keveredett kémkedési ügybe. Szeretnénk leszögezni, hogy a Huawei száz százalékban magántulajdonban lévő vállalat, amelyet a kínai állam semmilyen módon nem irányít. A Huawei semmilyen támogatást nem kap egyetlen kormányzattól sem, így a Huawei-t a kínai kormányzat sem részesíti különös bánásmódban. „Masszív állami támogatásról” pedig egyértelműen nincs szó.

(CNET)