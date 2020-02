A Nokia visszalépésével végképp ellehetetlenülhet a Mobile World Congress

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Nokia sem vesz részt a barcelonai mobilkongresszuson, az indoklásuk szerint nem szeretnék kitenni az alkalmazottjaikat a Kínából terjedő koronavírus-járványnak.

Néhány nappal ezelőtti cikkünk óta is folyamatosan érkeznek az újabb és újabb visszalépésekről szóló hírek. Lassan azt lesz könnyebb felsorolni, hogy melyek azok az ismert, nem kínai IT-cégek, amelyek képviseltetni fogják magukat Barcelonában.

Hiszen már több mint egy tucatnyi globális technológiai nagyvállalat jelentette be távolmaradását a február 24-27-re tervezett kongresszusról, mindannyian a koronavírus-járványra hivatkoznak. A legnagyobb nevek között ott találjuk az Amazont, a Facebookot, az Ericssont és a Sonyt is. Pedig a konferencia és kiállítás hagyományosan a mobilkommunikációs szakma egyik legnagyobb nemzetközi seregszemléje, rendszerint 100 ezernél is több részvevővel és több ezer kiállító vállalattal.

A Nokia és az Ericsson távolmaradása különösen fájó lehet a szervezőknek, hiszen ez a két cég az európai hálózatfejlesztés két legnagyobb játékosa, márpedig az idei konferencia szándékaik szerint az 5G-ről szólt volna. De a távol maradók listáján szinte minden számottevő céget megtalálunk: nem lesz ott

az Intel, a Cisco, az LG, a British Telecom, a Deutsche Telekom, az Nvidia, a Vodafon, illetve az AT&T sem.

Az egyelőre a részvétel mellett döntött vállalatok is visszafogják jelenlétüket. A szervezők legutóbbi állásfoglalása szerint ennek ellenére a konferencia a tervek szerint február 24-én megnyitja a kapuit, és “néhány nagy kiállító” visszalépése ellenére is jelen lesz 2800 cég. A Kínából érkező látogatók belépését ugyanakkor korlátozni fogják.

A kapuknál lázmérő pontokat állítanak fel, és a higiéniai szempontból érzékeny helyiségeket, eszközöket (például a mikrofonokat) jobban fogják fertőtleníteni. Nem engednek belépni senkit a konferencia területére, aki az azt megelőző két héten Kínában járt. Ez 5-6000 kínai résztvevőt érinthet.

