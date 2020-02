Abnormális tavaszi idő van az Antarktisznál

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Rekord magas 20,75 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek február 9-én az Antarktisznál, ami tovább táplálja a globális klíma instabilitásával és a vastag jégtakaró olvadásával kapcsolatos félelmeket.

Az Argentína felé nyúló Antarktiszi-félsziget csúcsánál megtalálható Seymour-szigeten az eddigi rekord 19,8 fok volt, amit 1982-ben mértek a tudósok. Pár nappal korábban az argentin Esperanza állomáson is új rekordot állítottak be 18,3 fokkal. A friss méréseket még a Meteorológiai Világszövetségnek is igazolnia kell.

Eddig közel 3 Celsius-fokot nőtt az átlaghőmérséklet az Antarktiszon és a környező szigeteken az iparosodás előtti átlaghoz képest, és ezzel a jeges kontinens a bolygó leggyorsabban melegedő régiói közé tartozik.

Főleg amiatt aggódnak a kutatók, hogy egy tartóssá váló melegebb időszaknak drámai hatása lehet a nyugat-antarktiszi gleccserekre, amelyek eddig viszonylag kis mértékben járultak hozzá a tengerszint megemelkedéséhez.

(Borítókép: A Greenpeace által közreadott felvétel állszíjas pingvinekről (Pygoscelis antarcticus) az antarktiszi Elefánt-szigeten 2020. február 11-én. / Fotó: Christian Aslund / MTI / EPA))