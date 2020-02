Sosem látott módon öli meg a baktériumokat egy új antibiotikum

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Manapság a gyógyászatban és a növénytermesztésben is egyre komolyabb problémát jelent az antimikrobiális rezisztencia, vagyis az, hogy a különféle mikroorganizmusok ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal és más antimikrobiális szerekkel szemben. A jelenség leküzdésében egyebek mellett az antibiotikumok egy újonnan felfedezett csoportja is segíthet, ez ugyanis eddig sosem látott módon öli meg a baktériumokat – írja a Phys.org.

A penicillinhez hasonló antibiotikumok úgy veszik fel a harcot a baktériumokkal szemben, hogy megakadályozzák az alakjukat adó, működésükhöz elengedhetetlen sejtfal kialakulását. A most felfedezett corbomycin és complestatin a másik oldalról közelítik meg a problémát:

MEGAKADÁLYOZZÁK A SEJTFAL LEBONTÁSÁT, ÍGY BLOKKOLJÁK A SEJTEK OSZTÓDÁSÁT.

A Nature szaklapban publikált tanulmányban a kutatók a már ismert glikopeptidek családfáját vették górcső alá. Ezen belül azon tagok génjeit vizsgálták meg, amik híján voltak a bevett ellenálló mechanizmusoknak, mert reménykedtek abban, hogy ezek szintén antibiotikumok, csak más módon támadják meg a baktériumokat.

A hipotézisüket végül sejtképalkotó technológiával sikerült bebizonyítaniuk, ezzel pedig megnyílt az út további, eltérő mechanizmusokkal operáló antibiotikumok felfedezése felé is. A tanulmány szerzője, Beth Culp elmondta, hogy a mostani kutatás során egy teljesen új antibiotikumot mutattak be, de azóta találtak még több hasonló elven működő antibiotikumot is ugyanezen a családfán.