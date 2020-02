Pár hónapon belül embereken is tesztelhetik a koronavírus elleni védőoltást

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szumja Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója szerint pár hónap múlva elkezdődhet annak a koronavírus elleni védőoltásnak az emberi tesztelése, ami a legígéretesebbnek bizonyul majd a jelenleg párhuzamosan fejlesztett négy vakcina közül – írja az MTI.

A szakértő szerda este, a WHO által az újfajta koronavírus – illetve hivatalos nevén COVID-19 – elleni gyógyszerek és védőoltások kifejlesztésének elősegítésére szervezett kétnapos konferenciát követő sajtótájékoztatón beszélt erről, ahol kiemelte, a lehetséges vakcinák közül az elsőt vagy a másodikat akár három-négy hónapon belül elkezdhetik tesztelni embereken is. Szvaminatan elmondta, a genfi globális fórum résztvevői megvitatták, hogy milyen időkeretet szabjanak annak eldöntésére, hogy a négy védőoltás közül melyik tesztelése élvez majd elsőbbséget. Emellett megerősítette azt a korábban elhangzott állítást is, hogy

a védőoltás egy-másfél éven belül válik hozzáférhetővé mindenki számára.

A WHO vezető kutatója szerint a védőoltás kifejlesztése mellett számos, már létező gyógyszerrel kísérleteznek, hogy kiderítsék, használhatók-e a COVID-19 vírus okozta fertőzés kezelésére. Kínai kutatók korábban bejelentették, hogy két, már létező gyógyszerrel is értek el eredményeket, ám ezeknél még alapos tesztekre lesz szükség, hogy tényleg hatásosnak lehessen nevezni őket.

A kínai Hupej tartománybeli egészségügyi bizottság csütörtökön közölte, hogy 1310-re nőtt a vírus okozta halálesetek száma a területen. A hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak, és közülük 3441 ezren meggyógyultak. A tartományban, ahonnan elindult a vírus, további kilencezer embert tartanak karanténban fertőzés gyanújával. Egy nap leforgása alatt 242-vel nőtt Hupejben a halálesetek száma, ami több mint a duplája az eddig összesített legnagyobb a napi halálozási statisztikának.

A számokkal kapcsolatban a hupeji egészségügyi bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a drasztikus növekedés annak tudható be, hogy csütörtöktől az új nemzeti protokollal összhangban összesítik az adatokat. A testület emellett lejjebb vitte az előző napon megállapított 3,2 százalékos halálozási rátá is, a legújabb összesítések alapján a betegek 2,7 százaléka esetében volt halálos kimenetelű a kór.

Kevesebben repülnek

A Nikkei című japán gazdasági szaklap azt írta csütörtökön elemzésében, hogy a Kína és más országok közötti légijáratok száma 67 százalékkal csökkent a kínai járvány miatt. Kína, illetve a legszigorúbb korlátozásokat életbe léptető Egyesült Államok viszonylatban ez az arány 80 százalékos. Körülbelül a felére csökkent a légijáratok száma Kína és Japán, valamint Dél-Korea között. A légi közlekedési korlátozások körülbelül 2,4 millió embert érintettek. A lap szerint mindez jelentős csapás mér a világ idegenforgalmára, és lassíthatja a globális gazdasági növekedést is.

Mori Josiro, az idei tokiói nyári olimpia szervezőbizottságának elnöke közölte csütörtökön, hogy a koronavírus terjedése nem lesz hatással a sportesemény menetrendjére, és nem foglalkoznak az ötkarikás játékok lemondásának vagy elhalasztásának kérdésével. Az idei nyári olimpiát július 24-től augusztus 9-ig tartják meg Tokióban.