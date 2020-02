Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy brit kutatócsoportnak laboratóriumi körülmények között sikerült megállítania az egyik legagresszívebb mellráktípus sejtjeinek terjedését, miután génszerkesztéssel kitörölték belőlük két fehérje egyikét – írja a medicalxpress.com.

Az Oncogene nevű szaklapban publikált tanulmány fókuszában a tripla negatív mellrák állt, ami elég gyakori, a mellrákos esetek 15 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. Az érintetteknél nemcsak az áttéteknek nagyobb a kockázata, hanem annak is, hogy a kezelés után visszatér a daganat, a dolgot pedig tovább bonyolítja, hogy ez a típus nem reagál a hormonális terápiákra, és a rák más típusainál hatékony célzott kezelésekre sem.

A mostani kutatás során a tudósok a CRISPR nevű génszerkesztő eljárást használva sikeresen törölték ki a RUNX2 és a CBF béta nevű fehérjék egyikét a rákos sejtekből,

ez pedig megállította a rák terjedését.

Az eredmények alapján a CBF béta eltávolításának volt nagyobb hatása, és az is kiderült, hogy amint visszatették a sejtbe a fehérjéket, azok rögtön újra elkezdtek terjedni. Paul Shore, a projekt vezetője elmondta, hogy ez a felfedezés fontos mérföldkő a metasztatikus, vagyis áttétes rák terjedésének megértésében, de attól még messze vagyunk, hogy terápiákban is be lehessen vetni. Ennek ellenére nem elrugaszkodott ötlet az erre épülő gyógyszer gondolata, ha pedig ez létrejön, az a betegség más típusainál is releváns lehet majd.

Az mindenesetre egyértelmű, hogy sokat kell még dolgozni addig: a két fehérje az egészséges sejtekben is megtalálható, így találni kell egy olyan módszert, ami azokat elkerüli, emellett pedig egyelőre azt sem tudni, hogy a génszerkesztés ugyanilyen hatékony-e a tripla negatív mellrák más fenotípusainál is.