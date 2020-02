A bíróság kötelezheti a Google-t, hogy kiadja a fogorvosról rosszakat író felhasználó adatait

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy ausztrál bíróság döntése értelmében egy melbourne-i fogorvos, akiről a CBsm 23 nicknevű felhasználó azt írta a Google-on, hogy a beavatkozása „rendkívül kellemetlen” volt, és az volt az érzése, hogy „még sohasem csinálta ezt korábban”, kérheti a céget, hogy adja ki neki a felhasználó adatait.

Az adatokra (a felhasználó nevére, telefonszámára és IP-címére) természetesen egy majdani rágalmazási perhez van a fogorvosnak, Matthew Kabbabe-nek szüksége. A Google a CNN szerint a cégek elleni panaszok feldolgozásakor általában együttműködő, de

a felhasználók adatait nagyon nem akaródzik neki kiadni.

A felperes a per során elmondta, hogy a számára kellemetlen review megjelenése után levelet írt a Google-nek, kérve a komment eltávolítását, amit viszont megtagadtak. Ezután újabb levelet írt, amelyben már az adatait kérte, de a Google válaszában azt állította, hogy ők sem rendelkeznek a kért adatokkal, ezt azonban az ausztrál bíróság mostani ítéletében nem fogadta el.

A fogorvos keresetében kifejti, hogy erősen az internetre támaszkodva szerez új kuncsaftokat, így rendkívül nagy károkat okoz neki, hogy a Google oldalain megjelenített cégprofilja alatt megjelent ez az állítása szerint rágalmazó megjegyzés.

Ahogy sok más országban, úgy Ausztráliában is folyamatosan támadják a Google-t és más techóriásokat a felhasználói adatok nem átlátható, illetve visszaélésszerű kezelése miatt. Az ausztrál versenyhivatal (ACCC) nemrégiben be is perelte a céget, azzal vádolva őket, hogy „félrevezető gyakorlatot folytatott, és a vásárlók számára félrevezető tájékoztatást adott”.