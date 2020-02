A SpaceX rakétája a tengerbe zuhant, de a küldetését végrehajtotta

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Falcon–9 rakéta 60 darabot vitt a csillagászok és asztrofotósok által a pokolba kívánt Starlink műholdrendszer újabb kontingenseként, és a Cape Canaveralból történő felbocsátás probléma nélkül zajlott le. A csillagászok szerint a többezres létszámúra tervezett Starlink hálózat (amely nagy sebességű internetelérést fog biztosítani a világ kevésbé iparosodott vidékei számára) műholdjainak fényvisszaverése gyakorlatilag ellehetetleníti a földi asztronómiai megfigyeléseket.

A műholdakat is rendben kibocsátotta és Föld körüli pályára bocsátotta, de amikor a rakéta megpróbált leszállni a tengeren horgonyzó platformra, eltévesztette a célpontot, és a tengerbe zuhant. A Falcon–9-hez hasonló rakéták a SpaceX szerint az űrhajózás új korszakát hozhatják el, hiszen képesek biztonságban visszatérni a földre, és így újrahasználhatók. Ezzel elméletben olcsóbbá válhat az űrutazás.

Falcon 9 B1056.4 has missed the drone ship. pic.twitter.com/259Yh545uy — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 17, 2020

És gyakran újra is használják a rakétákat. A most lezuhant darab legutóbb 63 napja járt az űrben, és eddig háromszor sikeresen visszatért. Viszonylag ritkák a balesetek, ez volt az első 2016 óta, amikor egy másik Falcon–9 rakéta vétette el a leszállóhelyet.

Ez már az ötödik Starlink-szállítmány volt, és a jövőben tovább tervezik gyorsítani az újabb és újabb műholdak felbocsátását. A terveik szerint az év végére elérik a kéthetes időközönként indított rakétákat. A mostani hatvannal már háromszázra nőtt a keringő Starlink-flotta létszáma.

Fotó: SpaceX A 60 Starlink műhold a rakéta belsejében

A bárkára való visszaérkezést a fellövés után 8 perc 24 másodperccel kísérelték meg. A bárka egyébként az Of Course I Still Love You (Hát persze, hogy még mindig szeretlek) névre hallgat. A rakéta azonban nem talált célba, és „puhán” a tengerben landolt.

Az azonos űrjármű újbóli felhasználásának gyorsasági rekordját egyébként az Atlantis űrsikló tartja 59 nappal. A SpaceX jelenlegi fejlődése alapján azonban tökéletesen biztosra vehető, hogy ez a rekord hamarosan megdől.

