Áttörést jelenthet a napelemes bőr

A Queenslandi Egyetem mérnökei, Wang Lianzhou vezetésével olyan napelemes filmréteget (az ő megfogalmazásukban: bőrt) hoztak létre, amelynek hatásfoka egészen kiemelkedő, és a legkisebb eszközöktől a legnagyobb épületekig mindenféle hordozóra alkalmazható. A működése alapjaiban tér el a mai napelemekétől, hiszen a napelemes filmben kvantumpontoknak hívott nanorészecskék adják át egymásnak az elektront a napfény hatására, és így keltik az áramot.

Ezeket a pontokat hajlékony filmre nyomtatják, miközben szabad szemmel e filmek átlátszók maradhatnak, így a velük burkolt tárgyakat nem takarják el. Ezért ez az anyag alkalmas lehet akár egész mobiltelefonok borítására is.

Fotó: University of Queensland Lianzhou Wang, a Queenslandi Egyetem professzora a nanorészecskéket tartalmazó fiolát mutatja

E kvantumpontok segítségével az ausztráliai kutatók megdöntötték a hasonló technológiájú napenergia hatásfokának világrekordját. Korábban ez a rekord 13,4 százalék volt, de ezt most sikerült 16,6 százalékra feltornázni. (Persze ez csak a kvantumpontos technológiában számít rekordnak. A klasszikus napelemek csúcshatásfoka már háromszor ennyinél jár.)

Viszont az átlátszó, hajlítható filmek olyan területeken is alkalmazhatóvá teszik a napenergiát, amely eddig elérhetetlennek bizonyult. A fejlesztők szerint a praktikumot tovább növeli a kis súly, és az is, hogy a kvantumpontok kevesebb fény esetén is hatékonyan képesek működni.

Ha sikerülne legalább 20 százalékos hatásfokot elérni, és megoldani az ipari léptékű gyártás problémáját, a technológia két éven belül megjelenhetne a piacon (jelenleg még nem lehet kereskedelmi forgalomban kvantumpontos napelemet kapni).

Először a kis méretű eszközök borítására alkalmas szolárfilmmel akarnak előrukkolni, majd három-öt év múlva az egész háztetőket befedő nagyobb változattal is. Utóbbi piaca hatalmas lehet, tekintve, hogy bár a hagyományos napelemek hatásfokának világrekordja valóban 48 százalék, a legtöbb tetőn lévő panelek még a rájuk eső fény 20 százalékát sem alakítják árammá.