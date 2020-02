Meghalt egy vuhani kórházigazgató a koronavírus-fertőzés következtében

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kedden reggel a vuhani egészségügyi bizottság bejelentette, hogy Liu Csiming, a vuhani Wuchang kórház igazgatója elhunyt a koronavírus okozta megbetegedésben. Liu idegsebész volt, és ő volt az első kórházigazgató, aki elhunyt a járványban.

A kínai állami sajtó - és maga a Párt is - mártíroknak nevezi a fertőzéssel harcoló, és eközben életüket veszítő egészségügyi dolgozókat, és kilátásba helyezte, hogy a kommunista hősöknek kijáró panteonba helyezik őket - legalábbis lélekben. Ugyanakkor a Hupej tartományba küldött mintegy 3000 orvos és ápoló egyre hangosabban tiltakozik amiatt, hogy az állam kényszeríti őket a munkára, miközben nem tesz meg minden a védelmük érdekében.

Emlékezetes, hogy nem minden elhunyt hőst kiáltottak ki mártírnak. Li Venliang orvost, aki elsőként próbálta riasztani a hatóságokat a koronavírus jelentette veszélyre, a rendőrség kezdte vegzálni, mielőtt maga is elhunyt a betegségen.

Az új koronavírus 20-szor halálosabb, mint a sima influenza

Egy új elemzés szerint, amely a február 11-ig ismertté vált megbetegedéseket és haláleseteket vizsgálta, az új koronavírus okozta megbetegedések halálozási aránya némileg nőtt az elmúlt hetekben, és jelenleg 2,3 százalékon áll. Ez több mint hússzor magasabb ráta, mint az influenza szokásos 0,1 százalékos halálozási aránya.

Az Apple Iphone-ellátási nehézségekre figyelmeztet a koronavírus miatt

Az Apple hétfőn a befektetőknek tartott tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány jobban megzavarhatja az üzletet, mint azt korábban gondolták. A nehézséget főként a Kínában gyártott eszközök, illetve alkatrészek szállításában fellépő zavar okozza. Ma már úgy gondolják, hogy emiatt a bevételek is csökkenhetnek időlegesen, míg a beszállítást nem képesek megoldani Kínán kívüli üzemek beindításával.

Izrael újabb ázsiai országokból tiltja meg a beutazást

Bár számos ország vezetett be beutazási korlátozásokat a Kínából érkező utasokkal szemben, arra eddig kevés példa volt, hogy más ázsiai országok is hasonló elbírálás alá essenek. Izrael azonban most megtiltotta az elmúlt 14 napban a következő országokban, illetve különleges kínai fennhatóság alatt álló területeken járt külföldi állampolgárok számára a beutazást (Kínából már egy ideje nem lehet belépni Izraelbe):

Szingapúr

Thaiföld

Makaó

Hongkong

Az ott járt izraeliek hazatérhetnek, de két hétig karanténba kell vonulniuk saját lakhelyükön. Ezek az állampolgárok nem tartózkodhatnak közterületeken, nem utazhatnak tömegközlekedéssel, nem mehetnek semmilyen közösségbe.

(CNN)