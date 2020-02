Már tesztelik a svédek a digitális készpénzt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A svéd jegybank, a Riksbank megkezdte az e-kronának nevezett digitális készpénz egy évig tartó tesztelését. A projekt a blokkláncok által inspirált biztonsági technológiát, úgynevezett elosztott főkönyveket (distributed ledger) használ, hasonlóan a kriptovalutákhoz.

Svédországban a fizikailag is létező pénzt egyre ritkábban használják, szinte mindenki áttért a Swish nevű mobilfizetési megoldásra. Arra számítanak, hogy a boltok 2023-ra felhagyhatnak a készpénz elfogadásával. Ez azonban kockázatokat is rejt. Jelenleg ugyanis a mobilfizetési infrastruktúrát kizárólag magáncégek üzemeltetik. A jegybankot azonban az aggasztja igazán, hogy ha az emberek többé már nem fogják tudni készpénzre váltani bankbetétjeiket (amit aztán elfogadnak a boltokban is fizetőeszközként), az

alááshatja a pénzrendszerbe vetett általános bizalmat.

Ezt megelőzendő a központi bank már évek óta készíti elő annak az állami hátterű digitális fizetőeszköznek a bevezetését, ami átveheti a mostani készpénz szerepét. A jegybank munkatársai szerint az ő digitális pénzük kizárólag a közjót fogja szolgálni, ellentétben a profitorientált cégek hasonló szolgáltatásaival. Így az a legfőbb céljuk, hogy az eszköz könnyen használható legyen, és mindenki hozzáférjen.

A most kezdődő egyéves tesztidőszak alatt az e-koronával még nem lehet majd fizetni a valóságban. Inkább szimulált tranzakciókat fognak bonyolítani, illetve kidolgozzák a pénzforgalom technikai megoldásait (vagyis az e-koronát kezelő mobil- és okosóraappokat, kártyákat). A bank közleményében hangsúlyozza, hogy még nem döntött arról, hogy valóban bevezeti-e az e-kronát.

(MIT Technology Review)