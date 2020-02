A legöregebb magyar denevért találták meg Szlovákiában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A denevéreknek tudomásunk szerint nincs emberi államalakulatoknak megfeleltethető nemzetiségük, úgyhogy nem fogunk összeveszni a szlovákokkal azon, hogy kié is a az a kis patkósdenevér, amit most a Szlovák Karszt Nemzeti Parkban fogtak be helyi környezetvédők. Az Aggteleki-karszt szlovákiai oldalán észlelt emlős azért került be most a szlovákiai hírekbe, mert ez az eddigi legidősebb ismert denevérpéldány odaát és jó eséllyel nálunk is.

A befogott példányon lévő gyűrű arról tanúskodik, hogy ugyanőt még 1993-ban fogták be Magyarországon, jó pár éve azonban nem találkoztak vele. Ez azt jelenti, hogy több, mint 26 éves. Az eddigi európai rekorder, egy franciaországi példány 30 évig élt, a kontinentális rekord tehát még arrébb van.

Bár a kistestű emlősök élettartama általában rövid, a denevérfajok kivételt jelentenek, ami összefüggésben lehet azzal, hogy a legtöbb emlőssel ellentétben nekik nem rövidülnek az öregedésük alatt a DNS-szálak végén lévő telomereik. A patkósdenevérek egyébként a leggyakoribb denevérfajok nálunk, a legtöbb barlangban megtalálhatók.