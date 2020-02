Jó áron elérhető notebookkal jelentkezik a Honor

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Honor a barcelonai MWC helyett online jelentette be a termékeit, és tényleg meglepően indult, mikor egy szélfútta sátorból bejelentkezett marketinges Ali egy Honor logós elektromos sivatagi járművel az oldalán, és közölte, hogy most egy új termékkategóriát jelentenek be. Elektromos quad helyett azonban azt nézhettük meg, hogyan tud egy ma bemutatott termék feltölteni egy elektromos járművet, és valószínűleg annyira nem lett volna izgalmas, ha egy golfkocsiba próbálnak életet lehelni. Egyébként a kísérlet sikerült, a quad 5 km-t tud megtenni ha négy laptop akkumulátorával egyszerre töltik, vagyis nem visz be olyan mélyen a Szaharába, hogy ciki legyen onnan visszagyalogolni a lemerült laptopokkal a hátunkon.

A Honor márka a Huawei vállalat fiatalosabb, innovatív és lazább márkája, akik hajlamosak kísérletezni az újdonságokkal. Azt már régóta halljuk az anyacégtől, hogy az 5G és a mesterséges intelligencia a jövő, és a cél, hogy az eszközök egy olyan közös ökoszisztémában létezzenek, ahol a márkák is kompatibilisek egymással, elérhető mindenki számára, és a mesterséges intelligencia megkönnyíti a használatot valamint a mindennapi rutint. A bemutató alapján pont ugyanúgy, ugyanazokkal a képletekkel képzelik el az egészet, ahogyan arról délután a Huawei beszélt. Annyi azonban kiderült, hogy a virtuális asszisztenst Yoyonak szólítják az emberek.

A fiatalos vonalat az is bizonyítja, hogy az új eszközök bemutatása Ali feladata volt, aki néhány kisfilmnyi idő alatt beért a szélfútta sátorból a quad mellől, és csak termékmarketinges srácként emlegette magát.

Új kategória a Honornál: Magicbook

Majd beszélt a Honor Magicbook 14 és 15-ről, ami meglehetősen emlékeztetnek a délután bemutatott Huawei Matebook 15 és 14-es készülékekre.

Csak olcsóbbak. Ja, és van rajtuk egy kék vonal pluszban, meg persze más a logó.

Ezek is előre installált Windows 10-el lesznek elérhetőek, és a billentyűből felugró webkamera mellett itt is megjelenik a bekapcsológomb, ami egyben ujjlenyomat-érzékelő is. Az ígéretek szerint 10 órán keresztül bírja az akkumulátora, alkalmas a gyorstöltésre, és attól függetlenül, hogy vékony, azért az USB-C csatlakozó mellett HDMI, jack bemenet és USB 2.0 valamint USB 3.0 is került a gépbe mindenféle külön csatlakozók nélkül. Itt Intel processzor nem került szóba, helyette AMD Ryzen 5ről szólnak az első specifikációk a 14 és a 15,6 inches verziónál is.

A fájlátvitel nagyon egyszerűen működik majd, ugyanis mint kiderült, USB-t már csak az őskövületek használnak, a felhő sem olyan zökkenőmentes, de ezt a gépet egy érintéssel össze lehet párosítani a telefonnal, és akár simán át lehet rá szó szerint dobálni a képeket, vagy onnan lehet irányítani a telefont.

Márciustól lesz elérhető, itthon várhatóan a második negyedévben vagyis nyáron érkezik, és 599 eurótól vagyis olyan 200 ezer forint környékén indul majd az ára.

Két új telefon is szóba került

Jön a 9X utódja, vagyis továbbgondolása, a 9X Pro, ami gyakorlatilag egy alsó középkategóriás áron beszerezhető középkategóriás készülék. Ebbe már Kirin 710 processzor került sokat javítottak a fényképező és videókészítő funkciókon, az oldalára került az ujjlenyomatolvasó, és jobb a hűtése. Néhány paraméterében kísértetiesen hasonlít a Honor 20 család nem csúcskategóriás tagjára, ami határozottan jó hír, mert az egy elég jól sikerült család volt. A triplakamerás készüléken a a 48 megapixeles főkamera mellé került egy 8 MP-es szuperszéles látószögű, és egy 2 megapixeles mélységérzékelős lencse. 6GB RAM játszani is tökéletes lehet, és a sötét mód is megújult, és az eddiginél is jobban hozza a részleteket. Ez is márciustól lesz elérhető, 249 eurós áron, azaz jóval százezer forint alatt be lehet szerezni.

A másik bejelentett készülék a Honor View 30 Pro, ami egyelőre többek között az orosz piacra készül, és olyan kevés helyen lesz elérhető, hogy az ára sem derül ki, mindenesetre 5G képes, és nem ismeri azt a gondot, hogy egy kép elkészítéséhez nincs elég fény, ugyanis 409600-as ISO került bele, ami jóval több mint például az iPhone 11 Pro érzékenysége. Rengeteget dolgoztak a videók minőségének a javításán is, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, az remélhetőleg hamarosan nálunk is kiderül.

Ezekre a telefonokra is a Huawei App Store-ból lehet letölteni az applikációkat, amit minden szerénység nélkül úgy vezettek fel, hogy a világ vezető három app storejából az egyik.

Megújul a Honor MagicWatch 2

Kívül és belül is megújul az óra, kollaborációknak köszönhetően érkeznek új szíjak, és hamarosan frissül a tartalom is. Ezen belül megújul a véroxigén mérő,és egyszerűbben tudják követni a nők a ciklusukat is. A frissítés márciustól lesz elérhető.

Érkezik új fülhallgató is

Természetesen vezeték nélküli, de hibrid aktív zajszűrés is került a Magic Earbuds fülhallgatóba, ami hívások közben is elemzi a környezeti zajokat, így nem fog a vonal túlsó végén a másik fél maradandó halláskárosodást szenvedni, ha elmegy egy szirénázó autó az utcán. 129 euróba, azaz olyan 44 ezer forintba kerül majd, és ez is a második negyedévben jön Magyarországra.