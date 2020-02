Több ezer, koronavírusos álhíreket terjesztő kamuprofilt füleltek le a közösségi médiában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Amerikai szakemberek figyelmeztetnek, hogy több ezer olyan kamuprofilt sikerült visszakövetniük Oroszországig, amik a koronavírussal kapcsolatos hamis híreket terjesztenek. Ezek között olyan konspirációs elméletek szerepelnek, ami szerint a világjárvány mögött az Amerikai Egyesült Államok áll - írja a Guardian.

A kamuprofilok a Facebook mellett Twitteren és instagramon jelentek meg, az amerikaiak szerint pedig az a cél, hogy Oroszország aláássa az Amerikai Egyesült Államok hírnevét.

Az összeesküvés-elméletek szerint az Amerikai Egyesült Államok gazdasági háborúban áll Kínával, amiben biológiai fegyverként vetették be a CIA által gyártott koronavírust. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Covid-19 vírust a szakemberek a kínai Hupej tartományból származtatják. Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának - a SARS-hoz hasonlóan - a denevéreket tartják .

A mostani összeesküvés-elméletes kampány sok elemében hasonlít ahhoz az az 1980-as években a KGB által terjesztett hírhez, miszerint a HIV-vírust amerikai kutatók alkották és szabadították rá a világra.

Néhány ezer fiók, amiről már ez előtt is bebizonyosodott, hogy oroszok állnak, és többek között a szíriai konfliktus, a franciaországi és a chilei tüntetéssorozatok kapcsán is aktívak voltak, meglepően hasonló üzenetet tett közzé a koronavírusról is. A fiókok mögött nem robotok, hanem hús-vér emberek állnak, és angolul, spanyolul, olaszul, németül és franciául is posztolják a hamis híreket. A szakértők szerint szépen nyomon lehet követni, hogyan működik az egész rendszer, miután az üzenetek nem csak a közösségi oldalakon, de az állami tévén, és orosz híroldalakon is megjelennek, ezzel azt a látszatot keltve, hogy igazoltak azok a felvetések, amiket az álprofilokon állítanak.

Az amerikaiak arra figyelmeztetnek, hogy ezek a hírek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az ázsiai és afrikai országokban bizalmatlanságot keltsenek a nyugati gyógymódokkal és intézkedésekkel szemben, ami miatt esetlegesen nehezebb lehet megfékezni a járványt. Az olyan, egyébként valós információkat, minthogy a tudomány laborokban is előállította a vírust, is igyekeznek a kontextusból kiragadva, teljesen elferdítve értelmezni, ez pedig szintén növeli a tudománnyal szembeni bizalmatlanságot, és ahhoz vezethet, hogy a járványt nem sikerül idejében megállítani.