Egymilliós szupertelefon a Huawei Mate Xs

Hétfőn online bejelentéssel pótolta a Huawei a barcelonai mobilkongresszus elmaradásával kihagyott sajtótájékoztatóját, és Richard Yu vezérigazgató ugyanúgy egy hatalmas színpadon állva mutatta be a cég újdonságait, mintha csak ott lennénk mi is a katalán fővárosban.

A bemutató fő attrakciója természetesen az 5G volt, valamint a feltuningolt Mate Xs kihajtható telefon, amely már Kínán kívül is kapható lesz. A kínai cég új MatePad tablettel és MateBook laptoppal is előállt.

Mate Xs

Az egyik első összehajtható és az egyik első 5G telefon volt a tavaly ilyenkor bemutatott Mate X, ennek továbbfejlesztésével jött létre az idei Mate Xs. A kijelzője kinyitva 8 hüvelykes és 2480×2200 pixeles, de becsukva is jókora, 6,6 hüvelykes, amivel a legnagyobb telefonok közé tartozik. Kétrétegű poliimid műanyag borítja az OLED panelt, amely Richard Yu állítása szerint háromszor drágább az aranynál. A zsanérja pedig cirkónium-ötvözet, ami 30 százalékkal erősebb a titánötvözetnél.

A legnagyobb frissítést a Kirin 990-es csipkészlet beépítése jelenti, amely erősebb, és eközben kevesebbet is fogyaszt, mint a tavalyi modell Kirin 980-asa. A rendszerlapkát egybeépítették a modemmel, hogy kisebb helyet foglaljon az áramkörön, mint a rivális Snapddragon 865 és a hozzá tartozó 5G modem. A Mate Xs 8 GB RAM-mal és 512 GB-os tárhellyel lesz kapható.

A hátlapon három kamerája van, ezek közül fő kamera 40 megapixeles, a telefotós 8 megapixeles, emellett pedig van még egy 16 megapixeles szélesebb látószögű lencse is. A negyedik lencse csak a mélységérzékelést segíti. Ez a kamerarendszer is megkapta a Huawei remek éjjellátó módját, hibrid optikai-digitális zoomolásnál 45-szörös nagyításig mehetünk el, a makrókat pedig 2,5 centiméter közelről is készíthetjük.

Akit nem győzött meg a Mate Xs tudása arról, hogy ez az egyik legmenőbb telefont, azt majd meggyőzi az ára:

Magyarországon 1 millió forintot kérnek el érte.

Sokkoló.

MatePad Pro

Hagyományosabb tabletet is bemutatott a Huawei, a 10,8 hüvelykes MatePad Pro ráadáásul beépített 5G csippel érkezik, hogy a nethozzáférés mindig a rendelkezésünkre álljon. Egyik vonzereje az lehet, hogy az előlap 90 százalékát a kijelző borítja be, ami a tableteknél egyelőre ritkább, mint a telefonoknál. Emellett csupán 7,2 milliméter vékony, és 460 grammot nyom.

Ebben is a Kirin 990 5G csip dolgozik

Igazi multimédiás gépről beszélünk, 4 hangszóróval szerelték fel, és csak az előlapon 4 mikrofont építette bele, plusz még egyet a hátlapra zajszűrés céljából, hogy a videokonferenciázás jó élmény legyen.

Az appok közül többet is megnyithatunk rajta egyszerre, több mint háromezer alkalmazás támogatja ezt a funkciót, ami még bővülhet, mert állítólag 2 órányi munkával beleépíthető a támogatás egy meglévő appba.

Fotó: huawei.com

Tollal is használható, amivel azt mutatják, hogy ezzel a géppel az iPad Pro és a Samsung Tab S6 nyomába erednének.

Ezzel a géppel jóval megfizethetőbb az 5G élménye, sokkal olcsóbb lesz, mint a kihajtogatós telefon. Ennek még nem ismerjük a hazai forintos és áfás árát, csak annyit tudni, hogy felszereltségtől függően 550-700 euróért dobják piacra, szemben a Mate Xs 2500 eurós árával. Persze a tollat és a billentyűzetes tokot külön kell megvenni, ezek 100 illetve 200 euróba kerülnek.

MateBook X Pro és D laptopok

A számítógépek piacán itthon nem akkora játékos a Huawei, pedig a MateBook sorozattal szépen követi a cég az Apple Macbook formavilágát, Windows 10 rendszerrel. Tizedik generációs Intel Core i7 processzorral szállítják, érintőkijelzővel szerelték fel, és egészen ügyesen összekötötték a Huawei telefonajival - elég a laptop mellé helyezni a mobilt, hogy áthúzhassuk róla az adatokat. Igazi highend gép, bődületesen magas 1500-2000 eurós árrral.

Fotó: huawei.com

A MateBook D15 és 14 laptopok közt elsősorban méretbeli különbség van, ami a nevük alapján megfejethető, amúgy pedig Intel Core i7 és AMD Ryzen processzorral is elérhetők. Különlegessége a billentyűzet egyik gombjában elrejtett kamera, amely csak akkor válik láthatóvá, amikor valóban használni akarjuk, így nem kell matricával leragasztani, ha kémkedéstől tartunk,

Ezeket a gépeket irodai mindenesnek szánják, és ennek megfelelően az árazásuk is normálisabb: 650-950 euró közé esnek a különféle verzói.