A koronavírus a mobilcégek között is szedi az áldozatait

Hivatalosan február 24-én, hétfőn indult volna a Mobil Világkongresszus Barcelonában, ami a telekommunikációs iparág legnagyobb éves rendezvénye. Idén a koronavírus miatt több nagy cég már jóval az esemény kezdete előtt jelezte távolmaradását, majd végül február 12-én a szervező GSMA lemondta az eseményt. Visszatérítés nincs, de nem csak a részvételi díj miatti kiesés okozza a legnagyobb károkat a cégeknek, és a városnak.

110 ezer ember nem megy Barcelonába

Az esemény a statisztikák szerint 110 ezer embert vonz a világ minden részéről. Ez azt jelenti, hogy ennyi ember Barcelonába utazik, ott szállást foglal, étterembe megy, és egy csomót taxizik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor képtelenség taxit hívni a városban, az éttermek tele vannak, a hotelek ári pedig az egekbe szöknek. Ez most mind elmarad:

A katalán újságok szerint a veszteség legalább félmilliárd euró.

A hotelszektor vesztesége az elsődleges becslések szerint 100 millió euró, de pontosabb számokat későbbre ígértek. A taxitársaságok legalább 30 százalékos bevételkieséssel számolnak. További 14 ezer ember maradt munka nélkül. A szervezők jövőre is Barcelonában képzelik el az eseményt, ugyanakkor a szállodaipari szereplők és taxisok érdekvédelmi szervezetei élesen bírálják őket amiatt, hogy a világ vagy Európa más pontjain eközben simán megtartanak hasonló eseményeket.

A nagyoknak kicsit fáj

Azt nem állíthatja egy nagy cég sem, még azok sem, akik idő előtt visszaléptek, hogy az ő büdzséjükben nem okoz gondot, hogy rengeteg pénzt költöttek a semmire - de egyelőre úgy tűnik, hogy még ők jönnek ki a legjobban a dologból. Annak ellenére, hogy elemzők szerint

egy-egy nagyobb és látványosabb standra akár több millió dollárt is elköltenek.

Több nagy cég is jelezte, hogy a bejelentéseit megtartja, igaz az akár több ezer piaci szereplőt is vonzó nagy események helyett az interneten közvetítik a bejelentéseket. Persze az üzenet ugyanúgy eljut az érdeklődőkhöz, az esetleges siker pedig felvetheti azt a kérdést, hogy

mi értelme lenne az MWC-n tartani az ilyen eseményeket, ahol a bejelentés fontossága sokszor elvész a többi cég kommunikációjának tömegében?

A Samsung már koronavírustól függetlenül, eleve így tervezve egy külön eseményen, az MWC előtt jelentette be a legújabbkészülékeit, hasonlóan külön bulit tart rendszeresen a Huawei is, az Apple pedig minden nagy kiállítástól távol marad és saját, exkluzív partikkal operál.

Persze az MWC nem csak a készülékekről szól, hanem hálózatokról, IOT megoldásokról, és még ezernyi más dologról, amit a pletykák szerint ugyanúgy megmutatnak a nagy cégek - csak a saját eseményükön ők döntik el, hogy mikor és hogyan, kinek, és hogy erre az egészre mennyit költenek. Ha a legtöbb nagy névnek bejön ez a gyakorlat, érdekes lesz a jövő évi tervezésnél az a kérdés, hogy költséghatékonyság és marketing- vagy PR szempontjából kifizetődő-e nagy standdal, eseményekkel, utazással, szállodai szobákkal, vacsoraköltséggel, kihelyezett hirdetésekkel, különféle extra megjelenésekkel és minden mással kitelepülni Barcelonába, vagy jobban járnak, ha saját eseményben vagy eseményekben gondolkoznak.

A kicsiknek nagyon fáj

A GSMA kommunikációja szerint majdnem 3000 kiállítót vártak az eseményre; nyilvánvalóan a többségük nem abba a kategóriába tartozik, akiknek nem kottyan meg az, hogy a kiállítóként befizetett összeget, a stand elkészítését, az ahhoz rendelt és legyártott kiállítóelemeket, az utazás, a szállás és az egyéb költségeiket teljes egészében bukják. A Marketplace-nek név nélkül nyilatkozó cég vezetője azt mondta, hogy csak az utazási és szállási költségek 3000 dollárt, azaz majdnem egymillió forintot tesznek ki. A Connectlab vezetője, Vittorio Di Mauro pedig a BBC-nek nyilatkozott arról, hogy a cége legalább 50 ezer eurót, majdnem 17 millió forintot költött a részvételre, de nem feltétlenül ez az összeg a legfájóbb. Ő is kiemelte, hogy az eseményen olyan üzleteket szoktak kötni, amiket gyakorlatilag lehetetlen egy Skype-hívás alkalmával nyélbe ütni, ezért

az elemzők az igazán nagy veszteség, hogy nem tudnak a résztvevők személyesen találkozni, tárgyalni, üzleteket kötni.

Nem nehéz elképzelni, hogy egy ilyen kongresszusban nem az a fő üzlet, hogy egy kis cég beáll a kis standjába, felfúj néhány lufit, kipakolja az ingyen tollakat és várja, hátha arra ténfereg egy újságíró, akinek szimpatikusak lesznek, és majd ír róluk. Persze ez is cél, de a legnagyobb küldetés mégis az, hogy a cégeknek a vezetői a néhány nap alatt végigjárják az összes többi standot, ami érdekes lehet számukra. Megnézik, hol tart a konkurencia, ötletet gyűjtenek például egy újító értékesítési csatornára, és számtalan együttműködést köthetnek, ha elég ügyesek.

Néhány nap, egy szerencsés liftezés vagy a cigizőben köttetett új ismeretség a kisebb cégeknek azt jelentheti, hogy betörnek egy új piacra, megrendelést kapnak egy nagyobb beszállítótól, olcsóbban tudják gyártani a termékeiket, vagy egy teljesen új forgalmazót találnak. Lesznek sikeres tárgyalásaik, amik esetleg további megbeszéléseket igényelnek majd, rengeteg olyan ember, akit egyáltalán nem érdekel, amiről beszélni szeretnének, de az biztos, hogy

ennyi üzleti megbeszélést, ilyen rövid idő alatt ennyire koncentráltan egyébként egész évben nehéz lenne összeszervezni.

Az elemzők szerint a kisebb cégek azok, akiket triplán rosszul érint a koronavírus, hiszen az MWC veszteségei, az elmaradt üzletek mellett a többségük Kínában gyártat, és szintén elmaradásokkal, beszállítói problémákkal küzd a vírus miatt.

A GSMA-nak is fáj

Bár a szervező GSMA közölte, hogy az MWC törlése szerintük a vis maior tipikus esete, és nem térítik meg a cégek költségeit, nem adják vissza a kifizetett jegyek díját, mégis úgy kalkulálják, hogy ez a döntés számukra is nagyon komoly anyagi veszteséggel jár.

A GSMA egy nonprofit szervezet, akik az iparági szereplők jegyeiből finanszírozzák a működésüket és az események szervezésének költségét. Vagyis azt a 872 dollárt, amennyibe egy szakmai jegy kerül a Kongresszusra, azt visszaforgatják az iparágba. Mivel a nagyobb cégek már jóval az előtt elkezdték sorozatosan visszamondani a jelenlétüket, hogy lelőtték volna az eseményt, úgy kalkulálnak, hogy eleve sokkal kevesebb jegyet adtak el idén, vagyis csökken a bevételük. Ezért arra kérik a piaci szereplőket, hogy

a saját veszteségükön túl vegyék ki a részüket a GSMA veszteségéből is.

Mats Granryd, a GSMA vezetője azt is elmondta a Bloombergnek adott interjújában, hogy az elsődleges szempont, amikor a barcelonai esemény megtartásáról vitatkoztak, a résztvevők és az ott dolgozók biztonsága volt, az esemény hírneve és a pénz csak másodlagosak voltak számukra.

A következő eseményük júniusban, Sanghajban lesz, egyelőre úgy készülnek, hogy megtartják, de folyamatosan figyelik a helyzetet, és készek azt is lemondani, ha úgy alakul a koronavírus-helyzet. Ez már tényleg hatalmas érvágás lenne nem csak a szervezetnek, de az egész iparágnak is.

Találkozunk jövőre, ugyanitt?

A GSMA már megerősítette, hogy 2021-ben is terveznek MWC-t, a helyszín továbbra is Barcelona lesz, a kérdés már csak az, hogy mennyien vesznek majd részt rajta. Ez egyrészt függ attól, hogy a nagy cégeknek hogy jön be az, hogy külön kongresszus nélkül jelentik be az újításaikat, illetve attól is, hogy a kisebb cégek hogyan tudják lenyelni az idei veszteséget. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint ők lesznek azok, akik kétszer is meggondolják, hogy jövőre befizetnek-e a kiállításra. Főleg, hogy sokan pont amiatt, mert már nem tudták lemondani a szállást és a repülést, mégis elmennek, és a konferencián kívül próbálnak találkozni egymással, és az iparág többi képviselőjével. Hogy ez mennyire lesz sikeres, és a koronavírus az ipar új megoldásai mellett hogyan hat majd a világméretű konfereciákra, talán már jövőre kiderül.

(Borítókép: A Deutsche Telekom előadása a 2019-es MWC-n. Fotó: Clara Margais/picture alliance / Getty Images Hungary)