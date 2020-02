Közös hadgyakorlatra készül az amerikai légierő és a SpaceX

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A SpaceX Starlink műholdjai is részt vesznek majd az amerikai légierő áprilisi hadgyakorlatában, ráadásul azt követően, hogy egy korábbi gyakorlat során sikeresen csatlakoztak egy AC–130-as teherszállító géphez, a tervek szerint elég fontos szerepet is kapnak majd – írja a The Drive.

William Roper helyettes légierő-ügyi államtitkár elmondta, hogy az április 8-án esedékes gyakorlat elég nagy volumenű lesz: állítólag több különböző bázison zajlik majd egyszerre, egy drónt is lelőnek majd alatta, a légierő mellett pedig szárazföldi csapatok, tengeralattjárók, hajók és egy sor űrben elhelyezett egység is részt vesz majd benne.

Értelemszerűen ez utóbbiba tartoznak a SpaceX műholdjai, amiknek ezúttal több egységhez kell majd csatlakozniuk, mint a decemberben sikerrel zárult teszten. A SpaceX mellett egyébként lehetséges, hogy a Virgin Galactic testvércége, a Virgin Orbit is beszáll majd a gyakorlatba a LauncherOne nevű rakétájával, amivel egy átalakított Boeing 747-esből lehet kisebb műholdakat fellőni.

A gyakorlat az Advanced Battle Management System névre hallgató új kommunikációs rendszer tesztjébe illeszkedik majd, ami a tervek szerint egyszer lehetővé teszi majd, hogy az Egyesült Államok hadereje a szövetségeseivel közösen valós időben tudjon hadműveleteket végrehajtani.