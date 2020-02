Inzulintermelő őssejtekkel gyógyultak ki két hét alatt az egerek a cukorbetegségből

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Inzulintermelő sejtekké alakított emberi őssejtekkel válhat egyszerűbben kezelhetővé a cukorbetegség a jövőben, ha embereken is működik az az új technológia, ami az egerek esetében rendkívül magas vércukorszint esetében is két hét alatt gyógyulást eredményezett – írja a Science Alert.

A Nature Biotechnology szaklapban publikált tanulmányban a kutatók új módon tudták átalakítani pluripotens, vagyis mindhárom csíralemez kialakítására és ivarsejtek képzésére is alkalmas emberi őssejteket a hasnyálmirigyben található inzulintermelő béta sejtekké. Ezeket a sejteket aztán a cukorbetegségben szenvedő egerekbe helyezték, ahol

két héten belül normálisra csökkentették az állatok vércukorszintjét, ez az állapot pedig hónapokig így is maradt.

Az elképzelés egyáltalán nem új, már 2014-ben sikerült egy cukorbeteg nő DNS-éből előállítani inzulintermelő sejteket, és a mostani kutatást vezető Jeffrey R. Millman laborja is jó ideje foglalkozik már a témával. A friss tanulmány ugyanakkor így is különlegesnek számít, a kutatóknak ugyanis ezúttal sikerült lecsökkentenie a nemkívánatos sejtek számát. Millman elmondása szerint a folyamat során gyakori probléma, hogy más sejtek – jellemzően a hasnyálmirigy más sejtjei, vagy a májban található sejtek – is létrejönnek, aminek hátterében a mostani kutatás alapján a sejtekben található aktin nevű fehérje áll.

Mint kiderült, a sejtek belső fehérjerácsának állapota összefügg az őssejtek átalakulását irányító fehérjékkel, amivel képesek voltak befolyásolni a folyamatot, így pedig a kezelés során több hasznos sejt jött létre, amik így jobban is működtek. A kutatók szerint ez másféle sejtek létrehozatalánál is működhet, ami más betegségek esetében is hatékonyabbá teheti az őssejt-terápiát. A kutatók kiemelték, hogy a módszer egyelőre még csak állatoknál működik, és hosszú út vezet egy esetleges embereken is alkalmazható terápiáig, de hozzátették azt is, hogy mindenképpen ígéretesek az eredmények.