Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A sirályokkal kapcsolatban alighanem az egyik legnépszerűbb elméletnek számít az, hogy rettentően agresszívan szeretnek lecsapni az emberek ételére, egy tavalyi kutatásból azonban kiderült, hogy bámulással el lehet ijeszteni a legtöbb példányt. A kutatás folytatásaként most arra is rájöttek a szakértők, hogy ha nem is agresszívek a madarak, egyértelműen előnyben részesítik az olyan ételt, amit előtte láttak egy embernél – írja a Phys.org.

Az Exeteri Egyetem kutatói a Royal Society Open Science szaklapban publikálták a tanulmányukat, melyben továbbra is a városi sirályok és az étel kapcsolatát vizsgálták meg. Anglia sirálypopulációja egyre csökken, a lakott területeken viszont meglepő módon nő a számuk, itt pedig gyakran az emberek ételeire vadásznak. Mint az a legutóbbi kutatásból kiderült, a legtöbb sirály kajáért sem megy a közelébe az embereknek, most viszont kiderült, hogy ettől még komoly figyelmet szentelnek annak, hogy mit eszünk.

A kutatók 38 ezüstsirályt megvizsgálva jutottak erre a következtetésre, méghozzá úgy, hogy két, vödröt tettek eléjük, melyek alatt egy-egy zabszelet rejtőzött. A vödrök eltávolítása után az egyik zabszeletet egy ember 20 másodpercig fogdosta, majd visszatette a földre. A vizsgált sirályok közül 24-en közelítették meg valamelyik zabszeletet, köztük 19-en azt, amit a kutató előtte összefogdosott. Ez persze véletlen is lehetett volna, ezért a kutatók két, hasonló méretű szivaccsal is megismételték a kísérletet,

a sirályok azonban itt is inkább választották azt, amelyik előtte egy ember kezében volt.

A tanulmányt vezető Laura Kelley szerint ez azt jelenti, hogy a sirályok figyelmét az emberek akciói hívják fel az ételre, nagyobb eséllyel is közelítik meg az eldobált maradékokat, a sok evő emberrel telített helyeket pedig automatikusan a könnyű prédával állítják párhuzamba. Ez főleg azért érdekes, mert rámutat az ételmaradékok megfelelő kezelésének fontosságára, ezek hiányában ugyanis a sirályokban még tovább erősödhet a fent említett párhuzam, és könnyen ellephetik az éttermekkel és büfékkel teli városrészeket.

A sirályok alapvetően főként halakat és különféle gerincteleneket esznek, de gond nélkül megesznek bármilyen más kidobált ételt is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a természetes étrendjükhöz képest jelentkező minőség- és mennyiségbeli különbségnek pontosan milyen hatásai vannak. Az ugyanakkor biztos, hogy az ezüstsirályok elég könnyen alkalmazkodnak, és szívesen költöznek lakott területekre, ha úgy érzik, hogy jobbak ott a lehetőségeik.