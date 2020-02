Az univerzum legnagyobb ismert robbanását fedezték fel

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Minden idők legnagyobb ismert robbanását azonosították amerikai csillagászok – írja a Space.com.

A példátlan méretű robbanás ötször annyi energiát szabadított fel, mint az eddigi rekorder. Simona Giacintucci, a washingtoni Naval Research Laboratory kutatója, a robbanásról beszámoló tanulmány vezető szerzője ahhoz hasonlította az eseményt, mint amikor 1980-ban a Mount Saint Helens vulkán kitörése az egész hegy tetejét leszakította.

A fő különbség, hogy 15 Tejútrendszer sorban beférne abba a kráterbe, amelyet ez a kitörés ütött a galaxishalmaz forró gázába

– tette hozzá.

Fotó: X-ray: Chandra: NASA/CXC/NRL/S. Giacintucci, et al., XMM-Newton: ESA/XMM-Newton; Radio: NCRA/TIFR/GMRT; Infrared: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF A különféle röntgen- és rádiójelekből összeállított kép a fekete lyuk által előidézett robbanásról és az annak helyet adó galaxishalmazról. A kék terület a robbanás által a környező gázokban ütött üreg, a szaggatott vonal ennek a területnek a széle, amelynek a kiszúrása a robbanás felfedezéséhez vezetett.

A robbanást az Ophiuchus nevű galaxishalmazban észlelték, amely a Földtől 390 millió fényévnyire található. A kutatók szerint a forrása a halmaz egyik galaxinak szupernehéz fekete lyuka lehetett. Először 2016-ban merült fel, hogy óriási robbanás történhetett a halmazban, akkor a kutatók a Chandra űrtávcső képein fedeztek fel erre utaló nyomokat. Ezek alapján már akkor ki is számolták, mekkora lehetett a robbanás: 5×1054 joule – érdemes ezt összevetni azzal, hogy az emberiség teljes éves energiafogyasztása mindössze 6×1020. A galaxishalmazokban jellemzően megfigyelhető robbanásoknál több százezerszer nagyobb volt a most azonosított, de a korábbi rekordernek is ötszöröse.

Azt azonban a 2016-os kutatás nem tudta bizonyítani, hogy a képeken kiszúrt anomáliát valóban egy ilyen robbanás idézte elő. Ehhez a Chandra további adatait, az XMM-Newton űrtávcső képeit, illetve az ausztráliai MWA és az indiai GMRT rádióteleszkópok által gyűjtött adatokat elemezték. Ezek alapján sikerült megbizonyosodni arról, hogy az eredeti képen látható hajlott szélek valóban egy robbanás után maradt üreg falai. Ezt igazolta az is, hogy az ezzel szomszédos terület rádiójelekben igen gazdag volt, ami a fekete lyukból kitörő és közel fénysebességre gyorsuló elektronok jelenlétére utalhat. Az adatok alapján úgy tűnik, a robbanást előidéző eseménynek már vége.