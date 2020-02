A gyárak leállása és a karantén miatt drámaian csökkent a légszennyezettség Kínában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Drámaian csökkent a légszennyezés mértéke Kínában a NASA legújabb műholdképei alapján. A felvételeken az látszik, hogy az ország bizonos részein a tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva mennyivel kevesebb a nitrogén-dioxid.

A nitrogén-dioxid leginkább a gépjárművek és ipari létesítmények által kibocsátott környezetszennyező gáz, és a szakemeberek szerint jól látszott, hogy először Vuhan környékén kezdett csökkenni, majd az egész országban.

Fotó: NASA Egy hónap alatt látványosan csökkent a légszennyezés mértéke.

A légyszennyezés csökkenésének kezdete egybe esett a szállításra és közlekedésre és ipari tevékenységre bevezetett korlátozásokkal, és azzal, mikor több ezer ember került karanténba.

Fei Liu, a Nasa Goddard űrrepülőközpontjának légiközlekedési kutatója elmondta, hog még sosem látott olyan eseményt, ami ilyen látványos változást okozott volna ilyen nagy területen. A nitrogén-dioxid csökkenése megfigyelhető volt a 2008-as gazdasági recesszió alatt is, de közel sem ilyen mértékben. A kutatásban figyelembe vették azt is, hogy a kínai holdújév miatt egyébként is csökken valamelyest a légszennyezés, de még ehhez képest is drámai a változás.

A koronavírus miatt több város is szellemvárossá alakult, miután a tömeges koronavírusos megbetegedések miatt lezártak több várost. A vírus miatt már több mint 2900 ember halt meg, többségük Kínában, ahol nagyjából 80 ezer megbetegedést regisztráltak. A leállások nem csak Kína, de az egész világ gazdaságát veszélyeztetik.