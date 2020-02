Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában - közölték az ország egészségügyi hatóságai. A dél-koreai betegségmegelőző központ szerint a 73 éves nő február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, és csütörtökön jelentkeztek nála újra a betegség tünetei - írja az MTI.

Kínán kívül ilyen újrafertőzéses esetből eddig csak egyet regisztráltak, Japánban.

Ha valaki másodszor is meg tudja kapni a vírust rövid időn belül, az arra utal, hogy a szervezetben nem alakul ki természetes immunitás a vírusra a fertőzés után, ahogy például az influenza egyes törzseire (amivel persze az influenzavírus rengeteg variációja miatt nem vagyunk nagyon kisegítve). Ez nagyban megnehezíti a járvány kezelését, illetve a védőoltás kifejlesztését is. Ahhoz azonban még kevés ilyen eset történt, hogy ezt biztonságosan ki lehessen jelenteni - lehet hogy ők éppen a szerencsétlen kivételek voltak.

Az is elképzelhető, hogy a betegség egyes esetekben két fázisban zajlik le, az első fázis végén a tünetek megszűnnek, úgy tűnik, mintha meggyógyult volna a beteg, mielőtt a második, súlyosabb fázisba zuhan. Így működik egyébként többek között az anthrax is. Ha a koronavírusnál is előfordul az ilyen betegséglefolyás, az elég rossz hír, mert a szűrést és a karantén fenntartását is nagyban megnehezíti.

A dél-koreai fertőzöttek száma a hét végére 2931-re emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 13-ról 16-ra. Az ország a négyfokozatú skálán a legmagasabb szintűre, vörös színűre emelte a járványriadót.