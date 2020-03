A szobor, ami kifogott a CIA kódfejtőin

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

1991-ben felkérték Jim Sanborn szobrászt, hogy készítsen egy szobrot az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA virginiai Langleyben lévő központjába. Ő egy CIA-s kódolóval együttműködve négy szöveget írt titkosírással a Kryptos című szoborra. A negyedik szövegrészlet azóta is megfejtetlen, pedig a világ legjobb kódfejtői küzdenek vele lassan 30 éve - ráadásul teljesen hagyományos papír-ceruza módszerrel titkosították. Az alkotó már három kulcsszót is megadott a megfejtéséhez, de ezzel inkább még jobban összezavarta a próbálkozókat.

Hogyan maradhat évtizedek óta egy alig néhány tucat karaktert tartalmazó szöveg, amelyet akár száz évvel ezelőtt is létrehozhattak volna, a mesterséges intelligencia és a kvantumkódolás korában? Erről is beszélgettünk Láng Benedekkel a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával. Benedek több titkosírásról szóló könyv szerzője (Titkosírás a kora újkori Magyarországon, Rohonci Kód), és személyesen is járt Langleyben, és találkozott a szobrásszal is.

A podcastból kiderül még, hogy:

Miért mozgatja meg a szobor annyi titkosírás-rajongó fantáziáját?

Próbálta-e ő is megfejteni?

Lehet-e sejteni legalább, hogy milyen típusú titkosítrással állunk szemben?

Mi a különbség a monoalfabetikus, a polialfabetikus és a homofonikus titkosírások között?

Vajon értelmes szöveget rejt a kézirat, vagy a történelem egyik legnagyobb trollkodása?

Mennyi titkosírással írt, meg történelmi dokumentum pihen Európa levéltáraiban?

Mit lehet ezekkel tenni?

De persze nem maradhat ki minden titkosírások Szent Grálja, a Voynich-kézirat sem.

Mi az a podcast és miért jó?

A podcast az interneten bármikor elérhető rádióműsort jelent, ami rendszeresen jelentkezik. A podcasthallgatást okostelefonos alkalmazások és szolgáltatások segítik, amikkel az adások letölthetők, offline is hallgathatók, és megjegyzik, hogy hol tartottunk legutóbb egy műsorban. Podcastot hallgatni vezetés, házimunka vagy sportolás közben is lehet, míg olvasni nemigen. Az Indexen a támogatóinknak hála egy csomó podcast indult az elmúlt évben, ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetővé tették az olvasóink.