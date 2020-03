Új atommeghajtású tengeralattjárókat épít Oroszország

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Új atommeghajtású tengeralattjárót mutatott be Oroszország, ami a jelenlegi, 50 éve gyártott alfa-osztályú tengeralattjárókat váltja majd a hadseregnél. Az új generációs Lajkát arra tervezték, hogy felvegye a versenyt a NATO legjobb tengeralattjáróival, de arról egyelőre nem beszéltek, hogy mikor lesz kész az első darab, illetve mennyit gyártanak majd belőle.

Lajka a nevét nem a szerencsétlenül járt első űrkutyáról, hanem a nyugat-szibériai lajka kutyafajtáról kapta. Az orosz haditengeralattjáró-flotta a legnagyobb a világon, és a hagyományos tengeralattjárók mellett atommeghajtásúakkal is rendelkeznek, illetve a rövid hatótávolságú rakéták mellett képesek hosszú távú ballisztikus és nukleáris rakétákat is indítani.

Olyan nagyon mégse rettegett tőlük a világ, mert a flotta meglehetősen elöregedett. Szinte kivétel nélkül az összes a Szovjetunióban, a hidegháború vége előtt készült, vagyis a hadi technológia azóta elhaladt mellettük. A szakértők szerint ez az új generáció alkalmas lesz arra, hogy az orosz tengeralattjáró-flotta felzárkózzon a nyugati színvonalhoz.

Az új generációs tengeralattjárókat Szentpéterváron tervezte a Malachit tervezőiroda, akik korábban az Akula-osztályú tengeralattjárókat is felújították. Az új típus vízkiszorítása 11 340 tonna lesz, ami több mint az amerikai hadsereg USS Virginia nevű tengeralattjárójáé, és a hírek szerint ennek ellenére gyorsabb is lesz. Míg az USS Virginia 25 csomóval, vagyis nagyjából 41 km/órával halad, addig a Lajka 35 csomóval, azaz majdnem 65 km/órára lesz majd képes, és nagyjából 517 méterrel a vízfelszín alatt fog tudni közlekedni.

A hírekben úgy jellemezték az új modellt, hogy természetes megjelenésű lesz, ami valószínűleg továbbra is azt jelenti, hogy a nyugati tengeralattjárókhoz képest vastagabb hajótesttel rendelkezik majd. A szonár az egész hajótestet körbefogja, azaz minden oldalról érzékeli a jeleket. Úgy tudni, hogy nagyjából 8 darab 533 milliméteres torpedócsöve van, ez az a méret, amit többek között az amerikai haditengerészet is használ. Ezekkel lehet olyan torpedókat indítani, amiket más tengeralattjárók, és felszíni hajók ellen lehet bevetni. Ezen kívül 16 függőleges rakétaindító is lesz a tengeralattjárón.

A szakértők szerint a hadsereg az összes elöregedett Akula- és Victor-osztályú tengeralattjárót lecserélné, ami nagyjából egy tucat új tengeralattjárót jelentene. Hogy ez milyen gyorsan történhet meg, az attól függ, hogy mennyire halad a tervek szerint a gyártás, és mennyire áll jól az orosz gazdaság.

Borítókép: B-603-as Volkov tengeralattjárót adnak át Szentpéterváron 2019 decemberében. ( Alexander Demianchuk/TASS Getty Images)