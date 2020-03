A Samsung a koronavírust okolja a Galaxy S20 borzalmas eladásaiért

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A koronavírus-járvány a technológiai iparágat sem hagyja érintetlenül. Elmaradt a barcelonai Mobile World Congress, a Huaweii online mutatta be új modelljeit, és videojáték-premiereket is elhalasztottak. Az azonban kérdéses, hogy a mobiltelefon-eladásokra is ilyen egyértelműen negatív hatást gyakorolna a fertőzés terjedése.

A Samsunk mégis erre hivatkozik, amikor magyarázza a Galaxy S20 minden várakozást alulmúló eladási számait Dél-Koreában. A 2019-es S10 140 ezres első napi értékesítéséhet képest az S20-ból alig feleannyit (70.800-at) adtak el az első napon Dél-Koreában. Ez a szám még alacsonyabbnak tűnik, ha a Note 10 tavaly augusztusi 220 ezres első napi eladásához viszonyítjuk.

A Samsung a járvány mellett a más modellekre kiírt akciókat (is) okolja az erős bukásért. Mások viszon arra hívják fel a figyelmet, hogy ebben a telefonok ára is szerepet játszhat, hiszen az S20 termékvonal legolcsóbb tagja is ezer dollárnak megfelelő összegbe kerül Koreában. (Gizmodo)

Az Apple is gondokkal küszködik

Az Apple már korábban bejelentette, hogy a járvány miatt lejjebb kellett adnia várakozait az első negyedéves eredményeket illetően. Ezt főként a beszállítóhálózatra nehezedő megszortításokkal indokolták akkor. Az újabb hírek szerint ez be is következett.

A MacRumors által megszerzett belső Apple-jelentés előrejelzése szerint az ellátási lánc nehézségei még hónapokig érezhetők lesznek. Ez főként a kínai üzemeket érinti, ahol a munkaerő lassú visszaáramlása is hátráltatja, hogy a gyártás gyorsan visszatérjen a rendes kerékvágásba.

Az iPhone-ok kameralencséjét gyártó Genius Electronic Optical gyáraiban esett kifejezetten drasztikusan a termelés az előző hónapban. Az Apple szerint még egy hónapig tart ki a cég lencsekészlete, viszont az üzemben csak májusban várható, hogy újra jelentősen nőni fog a termelés. Mindezek ellenére az Apple arra számít, hogy minden új 5G-s iPhone-t piacra tudnak dobni idén ősszel.

Fertőzött Amazon-alkalmazottak

Az Amazon olasz leányvállalatának két milánói alkalmazottja fertőződött meg, ők jelenleg karanténben vannak. A cég ezért a korábbiaknál szigorúbb lépéseket vezetett be, hogy megakadályozzák a fertőzés további terjedését az alkalmazottak között. Minden nem létfontosságú utazást leállítottak, még az Egyesült Államokon belül is. Ha valakinek mégis mennie kell, azt az alelnököknek kell engedélyezniük. Az álláshirdetésekre jelentkezőkkel videotelefonon interjúznak. Az utazást igénylő értekezleteket április végéig elhalasztották. Az Amazon ugyanakkor bejelentette, hogy az Egyesült Államokban tudomása szerint nincs fertőzött alkalmazottja.