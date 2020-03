Kiderült, miért olyan büdös gyümölcs a durián

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Müncheni Műszaki Egyetem kutatói jártak utána, hogy egészen pontosan miért olyan elviselhetetlenül büdös a durián. A müncheni egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már kimutatták, hogy a gyümölcs extrém kellemetlen szaga az etántiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény.

A romlott hús és rothadó hagymára egyvelegére emlékeztető szagot egy ritka aminosav okozza.

Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Májkárosodásban és májrákban szenvednek azok a patkányok, amelyeknek a szervezetébe nagy mennyiségű aminosav került be táplálékuk által. Ugyanakkor új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer-módosító hatása van

A duriánt egész Délkelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga és íze kellemesen édes. Népszerű, de sok országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos közlekedési járművekben, liftekben, szállodákban, és a repülőkről is kitiltották.

Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy az etionin aminosav az előfutára ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.

Amikor a gyümölcs érik, egy növényspecifikus enzim kibocsátja a szagot etioninból. Megfigyeltük, hogy a gyümölcs érésekor nemcsak húsának etionin koncentrációja nő meg, de ugyanekkor nő az etántiol mennyisége is. Ez utóbbi ad magyarázatot arra, hogy az érett duriánnak miért olyan büdös szaga

- mesélte Fischer.

További kutatások kellenek, hogy kiderüljön, valójában akkor most káros-e az egészségre a durián, de annyi már most biztos, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kilogramm etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

