A Xiaomi majdnem 360 fokos kijelzője nagy újítás, kérdés, hogy mire jó

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tavaly ősszel esett szó először a Xiaomi új prototipusáról, Mi Mix Alpha egy olyan készülék, amit gyakorlatilag teljes egészében körbefog a kijelző. Első ránézésre vastagnak tűnik, és állítólag nehéz is, vagyis nem csak azért nem lehet zsebre vágni, mert csupa karc lesz a kijelző, hanem mert lehúzza nadrágot.

Most egy youtuber kézbe is vehette a telefont, és kiderültek olyan részletek is, mint hogy Snapdragon 855 Plus processzor, 12 GB RAM és 512 GB memória mellett 108 MP-es kamera van a készülékben, és egy 4050 mAh akkumulátor, ami majd kiderül, milyen hosszan bírja energiával ellátni a kijelzőt.

Hogy mi lesz vele, ha valaki akár csak egyszer is kiejti a kezéből, és miért is jó a nem kinyitható, de hátlapon is működő kijelző, azt nem tudni, de legalább valami újat tudtak mutatni a telefonok piacán.