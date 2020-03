Megújult külsővel érkezhet az iPhone 12

Ha az egyik legbennfentesebb Apple-szivárogtatónak igaza van, akkor 2020 mozgalmas lesz a cég, és az iPhone-rajongók életében. Ez lesz például az első olyan év, amikor öt (!) különböző készüléket dob piacra az Apple, ebből négyet az iPhone 12 család részeként. Egyet pedig a pletykák szerint már március végén meg lehet ismerni, ez lesz az iPhone SE utódja, továbbra sem tudni, hogy SE2 vagy iPhone 9 néven, esetleg egyszerűen csak az lesz a neve, hogy iPhone.

Ming-Csi Kuo általában pontos előrejelzéseket szokott adni, arról már korábban is beszélt, hogy márciusra várható az új modell, és nagyjából 400 dollártól azaz 120 ezer forinttól lesz elérhető. Ez itthon az áfa, az üreshordozó-díj és az árfolyamkülönbség miatt várhatóan jóval magasabb lesz, de állítólag azt remélik az Apple-nél, hogy ez lesz az a modell, amiből a legtöbbet eladnak.

Megújul a külső

Szeptemberben négy új modellel kell majd számolni, két különböző iPhone 12 készülék érkezik, az egyik 5,4, a másik 6,1 inches kijelzővel. És jön két iPhone 12 Pro modell is, az egyik 6,1 inches kijelzővel, a Max verzió pedig 6,7-essel. Lehet hallani olyan pletykákat is, hogy 120 Hz lesz a képernyőfrissítési frekvencia. Az is biztosnak tűnik, hogy 5G-képesek lesznek a készülékek, már csak azért is, mert szinte az összes nagy gyártó előállt már a maga 5G telefonjával, de legalábbis a nagy rivális Samsungnál már elérhető. Azt nem tudni, hogy vajon mindegyik modell 5G-s verzióban érkezik-e.

A pletykák szerint 3 év után teljesen megújul a telefonok külseje, Ming-Csi Kuo szerint leginkább úgy lehetne leírni, hogy egy felújított és újratervezett iPhone 5 lenne, természetesen nagyobb kijelzővel, de az ott megismert fém szélekkel.

Több videó is kijött arról, hogyan nézhet majd ki a készülék, a Technizo videója áll Ming-Csi Kuo szavaihoz legközelebb, azt leszámítva, hogy itt egy negyedik kamara is szerepel, pedig a pletykák szerint marad a három lencse, csak egy apró ToF szenzor kerül a hátlapra pluszban. A CNET szerint viszont a design változatlan marad. Ők egy lehetséges új színről, a kékről hallottak pletykákat.