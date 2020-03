Samsung telefonból adtak el a legtöbbet 2019-ben

2019 utolsó negyedévében visszaestek a mobiltelefon-eladások. A Gartner számai alapján, míg 2018 azonos időszakában 408,5 millió új telefont adtak el a világban, addig 2019-ben 406,6 milliót.

2019 utolsó negyedéve

Az előző év azonos időszakához képest a Samsung valamennyivel kevesebb készüléket adott el, de ez még mindig elég volt arra, hogy 17,3 százalékos piaci részesedésével vezessen, mögötte valamelyest lemaradva az Apple, aki viszont javítani tudott a 2018-as adataihoz képest. A szakértők szerint az Apple eladásainak növekedése mögött az áll, hogy szeptemberben több korábbi modell árát is levitte.

A harmadik helyen a Huawei áll, akiknek szintén valamelyest estek az eladásai, de várhatóan a 2020-as számokban mutatkozik majd meg először, hogy az új készülékeiken nem használhatják a Google Play szolgáltatásokat, viszont helyette gőzerővel dolgozik azon, hogy a saját Huawei Mobile Service szolgáltatásában minél több alkalmazás elérhetővé váljon. Viszont ha továbbra is tiltólistán maradnak az amerikai szankciók miatt, az hosszú távon jelentős visszaesést okozhat nekik a nemzetközi piacon, aminek a nyertese akár a Xiaomi is lehet, ők már most is jól láthatóan erősödtek a tavalyi adatokhoz képest.

Az éves összegzésben még mindig erős a Huawei

Az egész éves összesítésben a 2019-es év nyertese a Samsung lett, 2018-hoz képest is tudták növelni a 19 százalékos piaci részesedésüket, őket követi a Huawei 15,6 százalékkal, akik míg így is 2,6 százalékkal növelték az éves piaci részüket a 2018 évi adatokhoz képest, míg a harmadik az Apple, akik 2018 év végén még másodikok voltak ezen a listán, 2019-ben azonban 12,6 százalék a részesedésük.