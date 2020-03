Űrhajós pozíciókat hirdetett meg a NASA

A NASA megnyitotta a jelentkezést a leendő űrhajósok előtt, akik valószínűleg valamelyik jövőbeli marsi expedícióra mehetnek, vagy ők lehetnek azok, akik visszatérnek a Holdra. Egészen márciusig lehet jelentkezni, de akinek eltökélt szándéka, hogy megvalósítsa a gyerekkori álmát, annak a következő követelményeknek kell megfelelni:

csak amerikai állampolgárok jelentkezhetnek

master diplomája van STEM tantárgyak valamelyikéből, azaz a tudomány, a technológia, a mérnöki ismeretek és a matematika témakörében szerzett diplomát, vagy doktori képzésben vesz részt

Két évnyi releváns munkatapasztalata van

vagy legalább 1000 órányi tapasztalata repülőgép-parancsnokként

és végigcsinálja a kiképzést-

Ha most csalódott is, amiatt, hogy nem igazán felel meg a követelményeknek, akkor gondoljon bele, hogy az, hogy 4 év után először hirdetett meg a NASA ilyen pozíciókat, az azt jelenti, hogy a következő 20 év valóban az űrkutatásról szól majd, ami a Földről nézve is izgalmas lesz.

Itthon is keresnek egyébként űrhajósokat, ha minden kötél szakad, akkor pedig érdemes lottózni, hátha összejön az űrturizmus.