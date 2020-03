Két koronavírusos beteg van Magyarországon

Cikkünk folyamatosan frissül...

Orbán Viktor jelentette be Facebookon szerdán, hogy megtalálták az első két koronavírus-fertőzöttet Magyarországon.

Két Magyarországon tanuló iráni diákot ápolnak a Szent László kórházban. Egyelőre enyhe tüneteik vannak. Információink szerint mindketten a Semmelweis Egyetemre (SOTE) járnak, emiatt az egyetemen biztonsági intézkedéseket rendeletek el. A SOTE sajtóosztályától annyit tudtunk meg, hogy minden kérdéssel az Operatív Törzset kell keresni.

Mindkét diák járt korábban Iránban. Szlávik János osztályvezető főorvos a bejelentés utáni rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik diák maga jelentkezett szűrésre, mert kíváncsi volt, hogy Iránban megfertőződhetett-e, a másikuk ellenőrzését pedig az enyhe tünetei ellenére kezdeményezték.

Szlávik János hozzátette, hogy a diákok fertőzöttségét szerdán állapították meg. Az egyikük házastársát, a másikuk barátnőjét is izoláció alá vonták. Az ATV úgy tudja, hogy a diákok február 22-én tértek vissza Magyarországra.

Azt még vizsgálják, hogy hogyan kapták meg a betegséget, merre jártak Magyarországon. Addig izolációban maradnak, amíg teljesen fel meg nem gyógyulnak.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központ vezetője elmondta, hogy továbbra is folytatják a lakosság tájékoztatását mindenféle felületeken, Facebookon, telefonon, emailben.

Iránban az egyik legsúlyosabb a helyzet, Olaszország után itt van a legtöbb halálos áldozat, és fertőzött személyből is több mint kétezer van az országban.

A miniszerelnök azt is elmondta, hogy ezentúl minden nap nem sokkal dél után sajtótájékoztatót tartanak a legújabb fejleményekről. „Mától kezdve a védekezés szakaszába léptünk" - mondta Orbán Viktor.

Azt is elmondta, hogy a helyzet kezeléséhez szükséges jogszabályok rendben vannak, az egészségügyi dolgozók is felkészültek, ahogy maszkokból és egyéb szükséges eszközből is elegendő van.

Közben a kormányzati koronavírusos információs portálon a karanténba helyezett személyek száma 17-ről 21-re emelkedett.

Több környező országban is terjed

Az elmúlt hetek történéseinek fényében egyáltalán nem nevezhető váratlannak, hogy hazánkba is eljutott a fertőzés. Miután Olaszországban kitört az első európai tömeges lokális járvány, a szomszédos országokban is hamar megjelentek a fertőzöttek. Az olaszországi járvány az északi országrészre koncentrálódik, volt olyan nap, amikor 50 százalékkal nőtt meg a betegek száma. Jelenleg Olaszországban 2500 esetet regisztráltak, és 79-en haltak meg.

A fertőzés gyorsan továbbterjedt Ausztriára, Horvátországra, Svájcra is. Németországban vélhetően egy ottani cég Vuhanból érkezett alkalmazottja indította el a helyi járványt, és már legalább 158 esetet jelentettek.

Ausztriában eddig 27 ismert megbetegedést regisztráltak, Tirolban két koronavírus-fertőzöttet találtak, de Alsó-Ausztriában, Bécsben, Salzburgban és Stájerországban is vannak esetek. Az országban eddig 2120 tesztet végeztek, és az egészségügyi minisztérium szerint e héten fog eldőlni, hogy az ausztriai járvány milyen irányt vesz.

Horvátországban kilencen fertőzöttek

A hétvégén újabb fertőzöttet találtak Rijekában, akiről úgy hiszik, hogy egy már korábban felismert fertőzöttől kapta el a betegséget a városban. A kilenc horvát betegből négyet Zágrábban és hármat Rijekában ápolnak. A Horvátországban terjedő fertőzés híre negatívan érintette a zábrábi értéktőzsdét is: 8 milliárd kuna (361 milliárd kuna) vált köddé az eső részvényárfolyamok miatt.

Romániában eddig négy fertőzöttet találtak. Máramaros megyében egy 45 éves férfit, Temes megyében egy 38 éves nőt találtak, akikben kimutatták a koronavírust. Mindketten Olaszországban fertőződtek meg. Az első romániai beteg, akit csütörtökön regisztráltak, viszont negatív teszteredményeket produkált a legutóbbi hírek szerint. Romániában összesen 182 embert tartanak karanténban, és 8231 embert tartottak megfigyelés alatt.

Lengyelországban is találtak már fertőzöttet, és Csehországban talált két fertőzött amerikai diákról hamar kiderült, hogy Budapesten is jártak, mielőtt Brnóba utaztak volna tovább.

Mi történik most, hogy nálunk is megjelent a fertőzés?

Arra kell készülni, hogy hasonló események szemtanúi lehetünk, és hasonló hatósági intézkedések fognak történni, mint más érintett európai országokban. Az utazási korlátozások, illetve a karantén sem elképzelhetetlenek, bár ezek bevezetéséről talán még korai beszélni. Mindenesetre az emberek akkor cselekednek leginkább felelősségteljesen, ha követik a hatósági utasításokat és ajánlásokat.

Korábbi összefoglaló cikkünkben írtuk, hogy a globális utasforgalom és kereskedelem gyakorlatilag kivédhetetlenné teszi, hogy egy világjárvány, amely a közeli országokban kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól, begyűrűzzön előbb-utóbb minden országba. Természetesen, ha kritikus helyzet alakul ki, sok olyan intézkedés válhat szükségessé, amely ma még elképzelhetetlennek tűnik, de az unió belső határainak lezárása elég valószínűtlen. A WHO általános ajánlása szerint az országhatárokat teljesen nem szabad lezárni, mert ez a kölcsönös segítségnyújtást teszi lehetetlenné, ami tovább nehezíti a járványellenes lépéseket, és

súlyosbítja a ragály másodlagos károkozását.

Az egész országokat megfertőző járványok ma már elsősorban nem azért jelentenek óriási veszélyt, mert magában a betegségben meg lehet halni. Ha elszabadul a megbetegedések száma, végletesen túlterhelődhet az egészségügyi ellátórendszer, és a betegek nem jutnak ellátáshoz. Előfordulhat az is, hogy az elkülönítésük sem lesz lehetséges, ami tovább hajtja a járvány terjedését.

A járvány terjedésével extrém esetben előállhat az a helyzet, amikor az állam mindennapos működése kerül veszélybe, elérhetetlenné válhatnak olyan mindennapos szolgáltatások, mint az árukészletek feltöltése vagy éppen a mentők kivonulása. Ez a mindenkit érintő veszély, nem az, hogy hányan halnak meg közvetlenül a vírus miatt.

(Borítókép: Mentőápoló egy, a letenyei határállomásra érkező busz utasait készül ellenőrizni a koronavírus-járvány miatt 2020. február 5-én. Fotó: MTI/Varga György)