Bizonyos papagájok képesek esélyt latolgatni a döntésük előtt

Egy új kutatás szerint néhány papagáj nem csak arra képes, hogy ismételgesse a nevét, vagy állatkertben görkorcsolyázzon, esetleg táncolgasson, hanem arra is, hogy mérlegelje a valószínűségeket, és az alapján hozzon döntést. Eddig úgy gondolták, hogy erre az embereken kívül csak a főemlősök képesek, de aztán elkezdtek egy kutatást néhány kea papagájjal.

Ezek a veszélyeztetett papagájok a világon egyedüliként képesek a hegyekben élni, közülük hat egyedet vontak be a kutatásba. A kea papagájokról egyébként az a hír járja, hogy nem a jó magaviseletükről híresek, valószínűleg a neveik is ezt tükrözik, ugyanis a vizsgálatban Loki, Taz és Blofeld névre hallgató madarak vettek részt, de az előzetes képzést Moriarty és Megatron is megkapta.

A papagájok először azt tanulták meg, hogy a fekete zsetonokat élelemre válthatják be, míg a narancssárgáért nem kapnak semmit. És azt is megtanulták, hogy jelezzék, melyik üvegből vegyen ki a kutatás vezetője egy tokent.

Első körben minden madár elé két átlátszó üveg került. Mindkettőben volt egy rakás zseton, de az egyikben jóval több volt a fekete a másikban pedig rengeteg volt a narancssárga. A madarak egymás után hússzor azt az edényt választották, amiben több volt a fekete zseton.

A többi körben is ugyanannyi volt a fekete zsetonok aránya, de változó a narancssárgáké. Minden esetben azt választották egymás után többször is, aminél nagyobbb volt a valószínűsége, hogy a kísérletvezető fekete zsetont húz elő. Változtatták a zsetonok mennyiségét is, az egyik körben például 63 narancs és 57 fekete zseton volt az egyik üvegben, a másikban pedig 63 narancs és 3 fekete zseton, ekkor is azt választották, ahol nagyobb eséllyel kapnak jutalmat érdemlő zsetont.

Minden madárnak hússzor kellett megcsinálni a feladatot, és a vizsgálatot vezető Amalia Bastos szerint az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a papagájok mérlegelték annak esélyét, hogy melyik tálból tudnak nagyobb eséllyel olyan zsetont szerezni, amit után élelemre válthatnak, ez pedig az összetett gondolkodásukat bizonyítja. A kutatók szerint nagyon fontos lenne, hogy további vizsgálatokat folytathassanak a kea papagájokkal, amikből már csak mindössze 1000-5000 egyed él a vadonban.