A Facebook korlátlan ingyen reklámhellyel segíti a koronavírus álhírek elleni harcot

A Facebook szerdán együttműködést jelentett be az Egészségügyi Világszervezettel (WHO): annyi ingyen reklámhelyet biztosítanak nekik, amennyire csak szükségük van a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásra, illetve az témában megjelenő álhírek elleni küzdelemre – írja a VentureBeat.

A részleteket Mark Zuckerben cégvezér ismertette, természetesen egy Facebook-bejegyzésben. Eszerint a WHO segítése mellett azt is fontolgatják, hogy a járvány ellen küzdő más szervezeteknek is ingyen reklámokat biztosítanak – ahogy egyébként saját maguknak is teszik ezzel a lépéssel.

Arra összpontosítunk, hogy biztosítsuk, hogy mindenki hiteles és pontos információhoz jusson. Ez minden vészhelyzetben kritikus, de különösen fontos akkor, amikor bizonyos óvintézkedések betartásával csökkenthető a fertőzés kockázata

– írta Zuckerberg.

A cég további főbb intézkedései:

Ha valaki az oldalon rákeres a koronavírusra, egy felugró figyelmeztetés a WHO oldalára fogja terelni. Ha valaki olyan országban tartózkodik, ahol már azonosítottak fertőzöttet, erről is értesülni fog a hírfolyamában.

Eltávolítják azokat a bejegyzéseket, amelyek olyasmit osztanak meg, amit valamilyen elismert tényellenőrző szervezet már megcáfolt. Az ilyen hirdetéseket is letiltják.

Elérhetővé teszik az adataikat a kutatóknak, hogy ezzel is segítsék a járvány terjedésének feltérképezését.

A Facebook saját bevallása szerint nagy erőkkel küzd az álhírek terjedése ellen úgy általában, de a koronavírussal kapcsolatban is. Ennek ellenére Magyarországon is burjánzanak a koronavírusos álhírek, még azzal együtt is, hogy a rendőrség már négy esetben büntetőeljárást folytat ilyen ügyekben.