Betiltja a Twitter a dehumanizáló bejegyzéseket

A Twitter bejelentette, hogy tiltja az olyan bejegyzéseket, amik valamilyen betegség, fogyatékosság vagy a koruk miatt dehumanizálják az embereket. A közlemény szerint az utóbbi hetekben a koronavírus terjedése miatt annyira elszaporodtak az ilyen bejegyzések, hogy a közösségi oldalnak lépnie kellett. Az alábbi példákon mutatta be a Twitter, hogy például nem lehet azt mondani egy betegségben szenvedőkre, hogy patkányok, akik mindenkit megfertőznek, vagy hogy egy csoport tagjai piócák és nem érdemelnek támogatást, és még egy rakás olyan dolgot, aminek használata normális esetben tiltás nélkül is egyértelműen kerülendő lenne.

Az emberi méltóságot sértő kijelentéseket már nem most kezdték el szűrni, de most kiterjesztették az olyan nyelvezetre is, ami más személyeket az emberi mivoltjában sért meg. Azokat a bejegyzéseket, amik a szigorítás előtt jelentek meg törlik, a jövőben pedig akár tilthatják is a felhasználókat. Nem a koronavírussal magyarázzák a döntést, de elismerik, hogy felgyorsította az eseményeket, hogy elárasztották az oldalt a gyűlölködő bejegyzések. A jövőben tehát nem csak a nem, származás, szexuális orientáció vagy valamilyen fogyatékosság és sérülés miatti támadásokat szankcionálják, hanem azt is, ha akármilyen betegségben szenvedőkről szól, legyen az vírus, baktérium, gomba vagy bármilyen mikroba.