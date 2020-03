Káliumban gazdag az aksik jövője

Modern életünk egyik legfontosabb alapanyaga lett a lítium, szinte mindegyik olyan eszközünkben megtaláljuk, ami akkumulátorról működik. Ez a helyzet a közeljövőben megváltozhat a kálium alapú aksik fejlesztésében elért áttörésnek köszönhetően, amelyben megtalálták a módját a tűzveszély megelőzésének.

A kálium többek közt azért jó jelölt a lítium pótlására, mert jóval több helyen bányászható, így gazdaságosabb a kitermelése. Az akkumulátorokban pedig nagyjából hasonlóan teljesít. Csupán biztonságossá kell tenni.

Minden aksiban találunk két elektródot, a pozitív katódot és a negatív anódot, valamint az elektrolitot a kettő közt. A lítiumion aksikban az elektroliton kívül a katód is lítiumból készül, általában lítium-kobalt-oxidból, az anód pedig grafit. A kálium aksiknál is hasonló a helyzet, ami az elektrolitot és a katódot illeti. A grafit viszont nem működik jól, ezért a kutatók az anódot is káliumból készítenék el.

Az jelent nehézséget a fémes aksikban, hogy a használat során könnyen kialakulnak tűszerű dendritek, amelyek rövidzárlatot okozhatnak, és ezzel megnő a gyulladás veszélye. Éppen ebben értek el áttörést a tudósok, kitaláltak egy öngyógyító folyamatot.

leégetik a dendriteket.

Elég meredeken hangzik, hogy a kigyulladást égetéssel előzzük meg, de a Rensselaer Műszaki Intézet mérnökei szerint a kontrollált folyamat biztonságos az általuk tesztelt kis méretű akkumulátorokban. A módszert természetesen nagyobb méretű aksikon is tesztelni fogják.

Előfordulhat, hogy a kütyükben még jó ideig a lítiumion lesz a domináns, de a káliumnak fontos szerepet kaphat a megújuló szél- és naperőművekben, ahol a fixen rögzített energiatárolók kevesebb külső hatásnak vannak kitéve. Ipari környezetben talán a biztonságot garantáló égetés is kényelmesebben megoldható, mint a mobilok és a laptopok aksijával.

