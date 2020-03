Ausztrália 529 milliárd dollárra perli a Facebookot

Még ma is érezhetők a Facebook legsúlyosabb adatvédelmi ügyének utórengései, Ausztrália adatvédői ugyanis a hírhedt Cambridge Analytica-botrány miatt perelték be a Facebookot. Az általuk becsült kártérítési összeg azonban jóval magasabb, mint a közösségi oldalra eddig kiszabott bírságok.

A legnagyobb összeget eddig az Egyesült Államok rótta ki, kereken ötmilliárd dollárt, a britek csak félmilliót hajtottak be rajtuk.

Az ausztrálok 529 milliárd ausztrál dollárral számolnak

Ez nagyobb, mint a kontinensnyi ország teljes éves költségvetése. Az összeg úgy jön ki, hogy az ausztrál adatvédelmi törvény alapján akár 1,7 milliós büntetést lehet kiszabni minden egyes súlyos és megismételt adatvédelmi incidens után, és a Cambridge Analytica ügyében érintett 87 millió felhasználói közt háromszázezer ausztrál volt.

Könnyen lehet, hogy az ausztrál bíróság összevonja ezeket az ügyeket, és végül nem háromszázezer különálló esettel foglalkozik majd, ami módosíthatja a Facebookra kiszabható büntetés összegét.

Az a legszebb az egészben, hogy az ausztrál adatvédelmi bizottság (OAIC) szerint Ausztráliában csupán 53 ember töltötte le a Cambridge Analytica alkalmazását, a This is Your Digital Life nevű appot, ám az úgy volt kialakítva, hogy a Facebookon a felhasználók lehető legtágabb ismerősi köréből begyűjtsön információkat. A Cambridge Analytica ezeket az adatokat politikai profilalkotásra használta, az érintettek tudta nélkül.

(Mashable, TechCrunch)