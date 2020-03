Hétmillió tonna barnaszenet hoztak föl itt a csillék

2020-ban valószínűleg már kevesen – és egyre kevesebben – emlékeznek arra, hogy Komárom-Esztergom megye valamikor Magyarország szénbányászatának egyik legfontosabb központja volt, olyan mélyművelésű területekkel, mint a 2014-ben bezárt Oroszlányi Szénbányák, a 2003-ban bezárt Dorogi Szénbányák és a legkorábban, 1987-ben bezárt Tatabányai Szénbányák. A trianoni békeszerződéssel rengeteg mezőgazdasági területet vesztő, főként iparát megtartó hazánk a II. világháború után még inkább az iparosodás felé kényszerült (főként a baráti Szovjetunó felől érkező jól ismert politikai-gazdasági nyomás hatására ugyebár), aminek következtében még hangsúlyosabb szerepet kapott a bányászat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai ásványkincsek kitermeléséhez fűződő társadalmi, technikai, kulturális emlékek kizárólag az 1945 utáni nem túl fényes korszakban gyökereznének – épp ellenkezőleg: a magyar bányászat roppant gazdag múltra tekint vissza, hagyományai a XIX. és XX. század fordulójáig nyúlnak vissza. Az ezek iránt érdeklődők számára két remek szabadtéri múzeum kínál remek kikapcsolódási és persze ismeretszerzési lehetőséget: a 2001-ben megnyitott Oroszlányi Bányászati Múzeum és a tatabányai bányaskanzen. Az előbbiről korábban már közöltünk cikket, így a Mi Vidékünk sorozat keretében ezúttal a Tatabányai Múzeum részeként működtetett Bányászati és Ipari Skanzent kerestük fel – és nyertünk bebocsátást a télen amúgy zárva tartó, kapuit május közepétől kitáró egyedülálló ipartörténeti létesítménybe, ahol Kiss Vendel, a Tatabányai Múzeum történész muzeológusa kalauzolt körbe.

A berhidai városrészben, a Vágóhíd utca 1. szám alatt található skanzent az egykori XV-ös akna területén alakították ki. Itt működött a tatabányai szénmedence nyugati területének első bányaüzeme, ahol 1942-ben kezdték meg a széntermelést. A XV-ös akna 1976-ig működött önálló termelő üzemként, majd miután összevonták a szomszédos XV/a és XV/c aknákkal 1987-ig, a szénmedence kimerüléséig gördültek ki itt a barnaszénnel megrakott csillék a mélyből. A tatabányai szénmedence 1896-tól 1987-ig összesen 170,5 millió tonna szenet adott az ország iparának és a lakosságnak, ebből hétmillió tonnát a XV-ös akna bányászai hoztak föl a mélyből.

A tatabányai skanzen – csakúgy mint az oroszlányi – a hazai bányászat emlékeinek fontos őrzője, de mint az nevéből is adódik, van egy különlegessége: nemcsak műszaki, technológiai gyűjtemény, nemcsak bányászat tárgyi emlékeit mutatja be, hanem szabadtéri néprajzi múzeumként, vagyishát ipari skanzenként a múlt század bányásztársadalmára jellemző társadalmi építészeti jellegzetességeket is bemutatja - hozzá fogható ipari múzeum nincs másik az országban, de még Európában sem sok (ha minden igaz, csupán Walesben működik hasonló bányászati "falumúzeum").

A bánya bezárása után egy évvel, 1988-ban megnyitott ipari skanzen tehát elsősorban a bányászok élet- és munkakörülményeinek, hagyományainak bemutatását tűzte célul. Eredetileg 13 külszíni bányaipari épület volt a területen, ezek nagy része eredeti állapotban maradt meg. A látogatók előtt először a főépület, a bányaigazgatói iroda, az üzemmérnökség és a falézterem (avagy felolvasóterem), a bányászok műszak előtti gyülekezőhelye nyílt meg, ezekben lehet a múzeum igen gazdag bányászati tárgyú tárgyi emlékeit megcsodálni.

Később az acélszerkezetú aknatoronyhoz tartozó liftépület (az ún. depressziós ház) és a gépház, valamint a képzőművészeti kiállítótérré avanzsált fürdő is látogathatóvá vált, miközben az épületek közti szabad területen különféle ipari gépezeteket - többek között szénfejtőgépeket, bányavonatokat – helyeztek el. Noha a XV-ös akna tárnáiba már nem lehet lejutni, hiszen a függőaknát a bezárás után betömedékelték, egy nagyjából 100 méteres "tanbánya" kialakításával élethű módon lehet a frontfejtés körülményeit megfigyelni.

A föld alatti séta végén lehet eljutni a skanzen néprajzilag kiemelkedő részébe, a múlt századi bányászkolónia jellegzetes épületeiet bemutató területre. A fő látványosság két, úgynevezett hatajtós ház, amikben a bányászok lakásai és a kolóniákon kényelmi szolgáltatásokat nyújtó üzletek, műhelyek mutatják be eredeti tárgyakkal, bútorokkal, hogy milyen volt 50-100 évvel ezelőtt a nem túl fényűző bányászélet. A két házsor között a pár évvel ezelőtt fölépített bányatelepi elemi iskolába lehet bekukkantani: az épület két ugyancsak pazarul berendezett tanterme az 1945 előtti és utáni korszakot idézi fel. Kicsit arrébb a bányaigazgató egykori háza áll, amiben külön ebédlő, a kamrában hűtőláda, a szalonban zongora, illetve az épület mellett disznóól és cselédház jelzi, hogy a bányahierarchia csúcsán álló személynek volt az otthona.

Aki rászánja magát, hogy felkeresse a tatabányai skanzent, valószínűleg egy sztereotípiával szegényebben távozik majd: az 1947-ben alapított iparvárosnak nemcsak kommunista-szocialista múltja és berozsdált munkáshagyományai vannak, a múlt század első felében itt az életüket a szén fölhozatalára föltevő vájárok és bányamérnökök emlékezete ugyanúgy fontos része ennek a vidéknek.

Apró tócsa olvadozó jéghártyával a skanzen szénszállító szalagján. A háttérben az egykori XV-ös akna acélszerkezetű tornya látható, ami a tatabányai szénmedence nyugati területén létesített első bányaüzem emlékét őrzi. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A tatabányai szénmedence nyugati széntelepeit dr. Mohi Rezső bányamérnök kutatta föl, az ő nevéhez fűződik a tatabányai szénbányászat felvirágozása, az ipari skanzen az ő emléke előtt is tiszteleg. A XV-ös akna mélyítése 1940. szeptember 17-én kezdődött, az első szénnel megrakott csille 1942. augusztus 3-án gurult ki a bányából. A képen az aknatoronyhoz tartozó ún. depressziósház négyrekeszes liftje látható eredeti, elvileg még működőképes állapotában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A skanzen területén nemcsak bányászati eszközök találhatók, hanem egy sor más iparág relikviái is, így lehet erőművi berendezésekben vagy éppen élelmiszeripari gépekben is gyönyörködni. Ezek a felszerelések – mint a fotón látható masszív vastartály is – a beolvasztástól megmenekülve találtak új otthonra a skanzenben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egykori irodaépületben kaptak helyet a múzeum bányászattal kapcsolatos gazdag gyűjteményének fontos és izgalmas darabjai, az állandó kiállítás része a falézterem, ahol a bányászok gyülekeztek műszak előtt fölvenni a munkát. Hogy senki ne vesszen el a föld alatt, szigorú nyilvántartást vezettek a munkásokról, aminek része volt az egyedi azonosításra szolgáló bilétás rendszer. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A bérszámfejtés irodája, fizetésnapon ennek ablakánál álttak sorba a vájárok, hogy felvegyék a munkájukért járó bért. Jobbra az asztalon, a klasszikus íróasztali lámpa alatt egy Triumphator mechanikus számológép, balra pedig egy névtáblanyomó gép látható. Ez utóbbival névjegykártya méretű fémtáblácskákat – úgynevezett címlemezeket – készítettek a bányászok nevével, személyi adataival, azonosító számával, ami aztán a nyilvántartás részeként bekerült a kartotékozóba, és például a névre szóló hivatalos borítékokra ezekkel nyomtatták a címzett dolgozó nevét. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A falézteremben eredeti, 60-as évekbeli munkavédelmi plakátok figyelmeztetnek a balesetvédelmi előírások betartására, a figyelmes munkavégzés fontosságára.. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A bányamunkához elengedhetetlen lámpákat az úgynevezett lámpakamrában vették magukhoz a bányászok. Ezek a lámpák kezdetben gázégős, majd később elektromos berendezések voltak. Az egykori lámpakamrában jelenleg a tatabányai erőmű történetét bemutató kiállítás látható, pár lámpát természetesen mutatóba megtartottak, így a földalatti személyi világítóeszközök evolúcióját is lehet tanulmányozni az egyik kiállítószobában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az irodaépületben dolgoztak egyébként a bányaüzem műszaki-gazdasági vezetői, az aknászok, a főaknászok, a bányamérnökök, a geológusok. A kiállítás egyik legizgalmasabb helye a bányamérnöki szoba, ahol egy hatalmas faasztalt és több polcot foglalnak el a bányatérképek, valamint a rajzolásukhoz szükséges eszközök. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A skanzen egy eldugott sarkában látható ez a furcsa formájú mohos acéldarab. A rajta jól látható bányászköszöntés – Jó szerencsét! – talán elárulja, hogy ez a tárgy egykor emlékmű volt, azaz pontosabban emlékmű lett volna. Még a hetvenes években akarták fölállítani az épülő művelődési központ előtt a fél csákányt formáló szobrot, amit a tükrözőre csiszolt talapzat tett volna egésszé – de Vilt Tibor szobrász modern képzőművészi ötlete korát meghaladónak bizonyult, nem talált kedvező fogadtatásra, és végül a balesetekben elhunyt bányászokra emlékező alkotásból nem lett köztéri szobor. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az újpesti Bamert gépgyárban készült a bányalifteket működtető gyönyörűséges dízelmotor, ami a depressziósház szomszédságában lévő gépházban rejtőzik – működőképes állapotban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

"Fördergeschwindigkeitsschreiber". A bányalift gépházában látható csodás antik bányaműszer egyfajta tachográf, ami mérte a liftek sebességét és rögzítette az általuk megtett utat. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A bányaskanzenbe került a tatabányai turulszobor – Európa egyik legnagyobb madárszobrának – első váza is. A vasszerkezetet a szobor felújításakor távolították el, szerencsére érdemesnek tartották a megőrzésre, így a skanzen szabadtéri kiállításának egyik izgalmas és fontos darabjává vált. Olyannyira, hogy a skanzenben rendszeresen megrendezett alkotótáborokban időközben megszületett a turul-apu felesége és fia is, kisebb, hasonló szerkezetű szobrok formájában. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nincs bányaskanzen bejárható tárnák nélkül, így a tatabányai múzeumban is berendeztek egy valósághű földalatti munkaterületet, ahová egy rövid "lejtős aknán" lehet lesétálni. A látogatók itt megsimerkedhetnek a szénbányászat eszközeivel, a tárnák, vágatok felépítésével, miközben rejtett hangszórókból a földalatti munka eredeti zajai szólnak – a kissé hátborzongató, kellőképp hatásos felvételeket az igazi szénbányában készítették a múzeum szakemberei még a bezárás előtti időszakban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A szabadtéri gépbemutatón különféle bányászati gépeket, berendezéseket lehet szemügyre venni, ez itt példáúl egy úgynevezett talpvágó gép, amivel a vágatok talapzatát vájták mélyebbre szükség esetén (mivel a föld mélyén a különféle kőzetek, talajrétegek nedvesség hatására megduzzadhatnak, tágulhatnak, ezt korrigálandó vetették be az efféle masinákat). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Magyarországon egyedülálló módon a tatabányai skanzen az egyetlen szabadtéri múzeum, ami az iparosodással kapcsolatos építészeti, települési, életmódbeli jellegzeteségeket mutatja be, szemléltetve az ipari munkások, elsősorban a bányászok élet- és munkakörülményeit. A skanzen területén a régi bányaüzem teljes épületegyüttesén kívül az egykori tatabányai bányászkolóniák jellegzetes lakó- és középületei is láthatók, bennük korhű a berendezés és rendkívül gazdag a használati tárgyak, munkaeszközök gyűjteménye. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az iskolaépületben (a fentebbi képen középen) két tantermet is berendeztek, az egyik a XX. század első felére, a másik a hetvenes évekre jellemző kialakítással, berendezéssel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Míg a jobb oldali kolóniaházban szoba-konyha-kamrás, 35 négyzetméteres, korhűen berendezett lakások mutatják be a 20. század elejétől az 1960-as évekig a lakáskultúra alakulását, a bal oldali sorházban a bányászkolóniákra jellemző kis üzlethelyiségek, kisipari műhelyek találhatók, van például fényképész, női szabó, borbély, ezen a képen pedig a kozmetika berendezése látható. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)