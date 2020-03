A dohányosok sokkal nagyobb veszélyben vannak koronavírus-fertőzéskor

Az Index is megírta, hogy a koronavírus-fertőzés a férfiakra halálosabb, mint a nőkre nézve. Egy újabb, 8000 kínai, illetve egyesült államokbéli eset adatait összesítő vizsgálat megállapításai mindezt megerősítik, és az okokról is következtetéseket lehet belőlük levonni.

A fertőződés is kissé gyakoribb a férfiaknál (ők adják a fertőzöttek 55 százalékát), de az igazán nagy különbség a lefolyásban, illetve a prognózisban van. A súlyos tüdőgyulladással kezelt betegek 61,5 százaléka férfi, és míg náluk 4,45 százalékos a halálozási arány, a nők mortalitása több mint háromszor alacsonyabb: 1,25 százalék. Különösen a hatvan év feletti férfiak vannak veszélyben: náluk majdnem 10 százalékos a halálos áldozatok száma.

Magyarul a nők jelentősen enyhébb lefolyású betegségre számíthatnak.

Miközben számos krónikus betegség férfiak közötti nagyobb előfordulása felvethető ennek okaként, a legtöbb esetleges indok végső soron (és részben) a dohányzásra vezethető vissza. Kínában nagyon drasztikus a férfiak túlsúlya a dohányosok körében: a férfiak 52,1 százaléka dohányzik, a nőknek csupán 2,7 százalékuk. A dohányosok magasabb részaránya a súlyosan megbetegedettek körében a SARS, illetve a MERS járványok esetén is megfigyelhető volt.

Természetesen a dohányosok a legkülönfélébb betegségek szempontjából is veszélyeztetett csoportnak számítanak, hiszen a dohányzás ártalmai a szervezet gyakorlatilag minden szervrendszerét érintik. Ugyanakkor a légzőszerveik vannak a legnagyobb veszélyben. Náluk jelentősen gyakoribb a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), amely az alsó légutak tartós és súlyos beszűkülésével jár. A COPD-ről az is tudott, hogy a betegek egyúttal sokkal kitettebbek lesznek egyéb tüdőbetegségeknek - így a tüdőgyulladásnak is.

Megdöbbentő lenne, ha a dohányosok NEM lennének nagyobb veszélyben covid-19-fertőzés esetén, mint a nem dohányosok

- nyilatkozta a Telegraph-nak Gisli Jenkins, a Nottinghami Egyetem tüdőgyógyász professzora. Kínában koronavírus nélkül is nagyon magas a COPD előfordulása, és a tüdőgyulladás is gyakori.

A világ többi részén nincs ilyen nagy különbség a dohányos férfiak, illetve a dohányos nők részaránya között, de gyakorlatilag mindenhol a férfiak vezetnek (Magyarországon 34 százalék a férfiaknál, 22 a nőknél). A könnyebb megfertőződés és a súlyosabb megbetegedés közvetlen oka az lehet, hogy a dohányzás roncsolja az immunrendszert is. Az ember ezáltal védtelenebbé válik minden kórokozó, így az új koronavírus ellen is.

Egyes kutatások szerint a dohányzás káros hatásainak egy része krónikussá válik a szervezetben, míg más hatások a dohányzás abbahagyása után viszonylag gyorsan veszítenek erejükből. Ezért még mindig nem késő abbahagyni. Már csak azért is, mert bár az nem valószínű, hogy a covid-19-ben fognak meghalni, az majdnem biztosra vehető, hogy végül olyan betegség végez velük, amelynek köze van a dohányzáshoz.