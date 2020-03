Vaseső hullik egy pokoli exobolygón

A távoli bolygók megfigyelésével a csillagászok olyan szélsőséges világokat is felfedeznek, amelyek a sci-fi szerzők legvadabb álmait is felülmúlják, mert még képzeletbeli küldetést is fölösleges lenne indítani ezekre a kíméletlen helyekre.

Ilyen bolygó például a Wasp-76b. Annyira közel kering a csillagához, hogy mindössze 43 óra alatt körüljárja, és mindig csak az egyik felét fordítja a csillag felé, így ezen az oldalon a hőmérséklet szélsőségesen magas, meghaladja a 2400 Celsius-fokot. Ezen a hőmérsékleten már a fémek is bőven megolvadnak.

Fotó: Credit: ESO/M. Kornmesser

Másik oldalán viszont kereken 1000 fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet, ami lehetővé teszi a fémeső létrejöttét.

Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy fémgolyócskák potyognak az égből, sokkal inkább ahhoz hasonlítható, mintha folyamatosan sörétes puskával lőnének odafentről. A hatalmas hőmérsékleti különbség miatt elképesztő 18 000 kilométer per órás szelek is fújnak a bolygón.

A Genfi Egyetem kutatói David Ehrenreich vezetésével publikáltak a felfedezésről tanulmányt a Nature hasábjain. A tudósok a chilei Very Large Telescope távcső Espresso nevű műszerével tanulmányozták részletesen a Wasp-76b kémiáját. A bolygó 640 fényévnyire van tőlünk.

(BBC)