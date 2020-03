Megugrott az olasz hálózatok adatforgalma a karantén alatt

Az olaszországi iskolabezárások miatt megnövekedett a távközlési szolgáltatók adatforgalma, mivel a gyerekek elkezdték online videójátékokkal elütni az időt.

Több mint kétharmadával megnőtt az adatforgalom az elmúlt két héten az egyik legnagyobb olasz távközlési cég, a Telecom Italia belföldi vezetékes hálózatán. Ennek a növekménynek igen nagy része az olyan online játékoknak köszönhető, mint a Fortnite és a Call of Duty, amelyek nagyobb sávszélességet lefoglalnak, mint az otthonról dolgozók által használt appok.

Főleg akkor ugrik meg a forgalom, amikor nagyobb frissítések érkeznek a játékokhoz, ezek ugyanis néha több tíz gigabájtosak. Egy-egy új játék letöltése ennek is a sokszorosa lehet. A Call of Dutynak pedig épp most jelent meg egy 120 gigás ingyenes verziója.

A nemzetközi adatforgalom is láthatóan megugrott, az interkontinentális üvegszálas kapcsolatokat működtető svéd Telia már februárban 2,7 százalékkal nagyobb adatforgalmat észlelt, és még nagyobb növekedésre számít márciusban.

