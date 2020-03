Életmentő szelepet nyomtattak, pert varrnának a nyakukba

Mindenki tudja, hogy drámai a helyzet Olaszországban, ahol napról napra több százan meghalnak a koronavírus miatt, és túlterhelt orvosok küzdenek minden erejükkel, hogy ellássák a betegeket. Ebben a helyzetben kényszerült egy kórház arra , hogy egy csoport önkéntessel gyártasson le segédeszközöket. Azok eredeti gyártója viszont perrel fenyegette meg a segítőket.

Az egyébként 10 ezer dolláros eszköznek 1 dollárért készítették el a másolatát

Az egyik olasz kórházban, ahol koronavírusos betegeket kezelnek, elfogyott egy szelep, amely szükséges a betegek ellátásához, és a beszállítójuk jelezte, hogy nem tudná időben legyártani a kért szelepeket.

Ekkor kezdtek más megoldást keresni, amiben egy olasz fizikus, a 3D nyomtatást és a Fablabokat népszerűsítő Massimo Temporelli sietett a segítségükre. Közreműködésével találtak rá Bresciában egy fiatal vállalkozóra, aki felajánlotta a vállalata 3D nyomtatóit. Cristian Fracassi megpróbálta elkérni a gyártótól a szelep eredeti terveit, hogy elkészítse a szükséges alkatrészt, ám azt nem kapta meg, sőt, perrel fenyegették meg, ha felhasználja a szabadalmazott eszközt.

Erre fogták a szelepet, felvették a méreteit, elkészítették a háromdimenziós modellt, és legyártották három különböző 3D printerrel (FDM, SLS és SLA technikával). Már tíz páciensen használni tudták az így legyártott eszközt.

Fracassi közölte a Facebookon, hogy nem profitálnak a helyzetből, és nem osztják meg a terveiket mással, szigorúan csak ebben a sürgősségi esetben használják fel az olcsón legyártott eszközöket. Nehogy a végén a gyártó tényleg beperelje őket. Azt is hozzátette, hogy egy ilyen orvosi eszköznek az árában nemcsak az a valóban egy dollárnyi műanyag van benne, amit ők is felhasználtak, hanem az a komoly szaktudás és tapasztalat is, amely az eredeti eszköz kifejlesztését lehetővé tette, és ennek van igazán nagy értéke.

A perenek talán az is csökkenti a veszélyét, hogy Olaszország innovációs és technológiai minisztere, Paola Pisano a Twitteren dicsérte a két vállalkozó gyors segítségnyújtását.

