Nincs gyógyszerhiány a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány jelenleg nincs közvetlen hatással a magyarországi gyógyszerellátásra, a nagykereskedők az igényeknek megfelelően végzik a gyógyszerbeszerzéseket, közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

Mint írják, az ország kielégítő tartalékokkal rendelkezik, ezek a tartalékok pedig az ellátási lánc több szereplőjénél, így a gyógyszertáraknál, a nagykereskedőknél és a gyártóknál állnak rendelkezésre.

Hozzáteszik azt is, hogy bár nem alakult ki a koronavírussal összefüggő gyógyszerhiány,

a hirtelen többszörösére nőtt igények miatt a készítmények gyógyszertárakba való eljuttatáshoz időre van szükség.

Ebből következik, hogy a gyógyszertárakra és így az őket kiszolgáló gyógyszer-nagykereskedőkre is óriási nyomás nehezedik. A nagykereskedők az utóbbi napokban – a megnövekedett gyógyszertári rendelések miatt – a „normál” mennyiség többszörösét szállították ki a gyógyszertárakhoz. A nagykereskedők – kapacitásaikhoz mérten – mindent megtesznek a gördülékeny gyógyszerbeszerzés, valamint a gyógyszertárak kiszolgálása érdekében azért, hogy egységesen minden gyógyszertárba el tudják juttatni a szükséges készítményeket, ezzel biztosítva az országos ellátást.

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy

nincs szükség többhavi tartalékolásra, az ellátás folyamatosan, kiegyensúlyozottan biztosított.

Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy ne vásároljanak a szükségesnél több készítményt, mivel a lakosság körében esetlegesen kialakuló pánik és megalapozatlan felvásárlás nem indokolt, és mindenképpen elkerülendő ebben az esetben is. Tekintettel arra, hogy Kínában – ami az egyik legfontosabb alapanyag-gyártó ország – lecsengőben van a járvány, ezáltal a gyártás is újraindulhat, és ez is azt erősíti meg, hogy nincsen ok pánikra, a betegek hozzá fognak jutni továbbra is a szükséges gyógyszereikhez.

M árcius 13-tól egyébként már csak annyi ember tartózkodhat a gyógyszertárban, ahány gyógyszerkiadó ablak működik a patikában.