Halpikkelyből készülhetnek a jövő kütyüinek kijelzői

A különféle hordható kütyük – például az okosórák, vagy az aktivitásmérők – esetében elég fontos, hogy a kijelzőik kellően hajlékonyak legyenek. Jelen állás szerint ezt leginkább a különféle műanyagok felhasználásával lehet elérni, ez azonban elég káros a környezetre, így folyamatosan zajlik a kutatás a zöldebb alternatívák után. Egy kínai kutatócsoport most egy lépéssel közelebb került a fenntarthatóbb megoldáshoz, halpikkelyeket felhasználva ugyanis sikerült olyan hajlékony kijelzőt alkotniuk, ami nemcsak hajlékony, de a természetben is lebomlik – írja a New Scientist.

A halpikkelyek az évente feldolgozott halak 70,5 milliós össztömegének 3 százalékát teszik ki, és jellemzően a kukában végzik, a friss kutatásban azonban sikerült hasznosítani őket, illetve egészen pontosan a bennük található zselatint. A kutatók ebből alkották meg azt a vékony hártyát, amiben apró ezüst nanovezetékek szolgálnak elektródákként, a fénykibocsátásért pedig egy cink-szulfidból és rézből álló anyag felel.

A végeredmény egy olyan hajlítható kijelző lett, ami 24 óra alatt teljesen lebomlik a talajban, ami Hai-Dong Yu, a kutatás vezetője szerint nagy lépés lehet a zöldebb elektronikai eszközök előállításában. Yu elmondta, a pikkelyből készült hártya kellően átlátszó, a felülete is sima, és ami a legfontosabb, az előállítása is olcsó.

Dipankar Mandal, az indiai Mohaliban található Institute of Nano Science and Technology kutatója úgy véli, hogy a jövőben valószínűleg egyre több lesz majd az ehhez hasonló megoldás, a pikkelyek mellett ugyanis kísérletek zajlanak például a selyemhernyók selymének fehérjéivel is.