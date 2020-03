Járványügyi információs központ kerül a Facebook hírfolyamának tetejére

Mark Zuckerberg, a Facebook vezére szerdán bejelentette, hogy a közösségi oldal is felpörgeti a koronavírus-járvány elleni küzdelmet, és járványügyi információs központot helyez el a hírfolyamának tetején, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) által megerősített infókat lehet majd találni – írja a The Verge.

A cég korábban is népszerűsítette már a WHO és a CDC vonatkozó bejegyzéseit a Facebook és az Instagram hírfolyamain, emellett pedig a keresési találatok között is azokra mutató linkeket ajánlott, ha valaki a koronavírussal kapcsolatban akart megtudni valamit. A most indított központ lényege az, hogy ezt a tájékoztatást egy helyre sűrítse össze, ahol a Facebook teljes felhasználóbázisa könnyen elérhető, biztos forrásból tájékozódhat, a platformon terjedő álhírek helyett. A központ folyamatosan frissülni fog majd, és kifejezetten követni is lehet, ha az ember a hírfolyamában is látni akarja az itt megjelenő bejegyzéseket.

A szolgáltatás a leginkább érintett országokban – az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, és Nagy-Britanniában – még a mai nap folyamán elindul, a következő napokban pedig a többi országban is elérhetővé válik majd. A Facebook emellett ingyenessé tette a vállalatoknak szánt Workplace nevű felületet is, Mark Zuckerberg pedig azt is elmondta, hogy a cég legtöbb alkalmazottjához hasonlóan természetesen otthonról dolgozik.

