Újra döntött a GVH a Digi-Invitel egyesüléséről

Másfél éve húzódik a Digi és az Invitel egyesülésének vizsgálata a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), amely most döntést hozott az ügyben. A 2018 novembere óta zajló eljárásban megállapították, hogy 82 településen kell beavatkozni a versenyhelyzet érdekében.

Félrevezető tények miatt kellett visszavonni a korábbi határozatot

A GVH 90 millió forintos bírságot is kiszabott a Digire, és a cég csak egy ellenőrző biztos felügyelete mellett folytathatta az Invitellel való összefonódást. A versenyhivatal azt kifogásolta, hogy több településen a Digi és az Invitel szolgáltatásai korábban egymással versenyeztek, az összefonódás után viszont a fogyasztók nem tudtak volna egymástól független versenytársak közül választani.

Most megállapították, hogy összesen 82 településen áll fenn versenykorlátozó helyzet. Bizonyos településeken konkrétan a Digi és az Invitel hálózatai közt volt átfedés, máshol viszont a Digivel egy vállalkozáscsoportba tartozó i-TV Digitális Távközlési Zrt. nyújtott tévészolgáltatást az Invitel által is lefedett területeken.

Abból a 34 településből, ahol a Digi és az Invitel vezetékes hálózatai közt átfedést tapasztaltak, 15-nél észlelték, hogy a fúzió jelentős versenycsökkentést eredményezne. Ezeken a területeken a Digi a hálózatát és az előfizetőit eladja a TM IT Services Kft nevű cégnek, és tartózkodnia kell az ügyfelek visszacsábításától. Ezeket a hálózatokat 10 éven át nem is vásárolhatja vissza a Digi, és csak olyan nagykereskedelmi szolgáltatást nyújthat a TM IT Services-nek, amelyek nem veszélyeztetik a társaság piaci működését.

A maradék 67 településen az i-TV műsorterjesztési szolgáltatását érinti a GVH döntése, és itt a Diginek 2023 végéig kell kilépnie a vezetékes hálózatokra vonatkozó bérleti szerződéseiből. A hálózatok üzemeltetői azonban korábban is kiléphetnek, amennyiben találtak az i-TV szolgáltatása helyett más versenyképes megoldást a műsorterjesztésre. De akár úgy is dönthetnek az i-TV partnerei, hogy eladják vagy bérbe adják a hálózatukat.

A GVH szerint a fenti intézkedésekkel már úgy folytathatja a Digi és az Invitel az összeolvadást, hogy nem kell a versenyhelyzet jelentős mértékű csökkenésétől tartani. Megkértük a GVH-t, hogy küldje el nekünk az érintett települések listáját, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezeken a területeken hol tart a Szupergyors Internet Program, előfordulhat-e, hogy a tranzakciók lebonyolítása késéseket okoz a vállalt célok teljesítésében.