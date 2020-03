Egy hazai online áruházban megjelent egy otthoni koronavírusteszt

a COVID-19 esetében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO ajánlásai is egyértelműen kerülendőnek tartják az önellenőrzési célú tesztek forgalmazását, hiszen ilyen módon a megfertőződött személyek felkutatása és hatósági elkülönítése nehézségekbe ütközik, amelynek eredményeként a terjedés megelőzése és lassítása is ellehetetlenülhet.