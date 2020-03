Vannak jó híreink is a koronavírusról

Az egész világ a koronavírus-járvány ellen harcol, és most nemcsak az ezzel kapcsolatos félelmek, hanem a magány, a munkahelyek bizonytalansága és a teljesen új, emberemlékezet óta nem ismert élethelyzetek is erőteljesen nyomasztják az ember ember mentális egészségét. Úgy tűnhet, hogy mindenhonnan csak rossz hírek özönlenek. A helyzet súlyossága miatt százalékos arányban ez igaz is, de enyhítendő a szorongást, most összegyűjtöttük a koronavírussal kapcsolatos jó híreket, mert szerencsére ebből is van ám bőven.

Sokan gyógyulnak fel a betegségből

Kínában, ahonnan a világjárvány elindult, már jóval több a gyógyult, mint ahányan még küzdenek a betegséggel: a 81 093 regisztrált esetből 72 703-an gyógyultak fel a vírusból. Bezárták az utolsó, kifejezetten a koronavírus kezelésére épült kórházat is, mert már nincs rá szükség.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY — China Daily (@ChinaDaily) March 11, 2020

A globális adatokat nézve a 341 529 megbetegedésből 99 040-en gyógyultak meg, az aktív esetek közül pedig 217 181 embernek kielégítő vagy jó az állapota. Ha tovább szeretnénk süllyedni a statisztika bugyraiban, ez azt jelenti, hogy az aktív esetek 95 százalékánál nem túl súlyosak a tünetek. Egy 103 éves kínai nő is felépült a vírus okozta betegségből.

A kormányzati tájékoztatóoldal hétfői adatai szerint Magyarországon 21 beteg épült fel a fertőzésből.

Hétfő reggel pedig megérkezett az első olyan gép is Kínából, ami egészségügyi berendezéseket hozott az országba, fedélzetén 11 tonnányi szállítmánnyal.

Az olasz adatok még mindig aggasztóak, a jelenlegi adatok szerint 5476-an haltak meg a fertőzés következtében, ugyanakkor a kutatók is azt mondják, hogy nem szabad egész Európára kivetíteni az olasz halálozási adatokat, ugyanis az ottani népesség a legidősebb az unióban.

Összehasonlításképpen Németországban 26 198 fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma pedig 111 fő. Ezekből az adatokból persze sem lehet örök érvényű igazságokat és következtetéseket levonni, pláne nem lehet megfeleltetni a magyar helyzetnek, és ilyen típusú becslésekbe a szakemberek sem mennek bele. Az azonban eddig elmondható, hogy Magyarországon a halottak átlagéletkora 69 év, és mindegyik áldozat valamilyen más krónikus betegségben is szenvedett.

A kutatók folyamatosan dolgoznak, és jó úton járnak

A védőoltásokra még legalább egy évet kell várni, de több cég is elindítja hamarosan a tesztelés azon fázisát, amikor embereken igazolják a vakcina hatékonyságát és biztonságát. Ez azt jelenti, hogy már valóban reményt keltőek az eredmények. Közben nem csak a megelőzés, de a lehetséges gyógymódok tekintetében is folynak kutatások, a WHO több lehetséges megoldást is felvázolt, néhánynál már embereken is tesztelik a gyógymódok hatékonyságát. Közben itthon is zajlanak a kutatások, az első magyar koronavírus genom megtalálása és a vírus izolálása is rengeteget segíthet a magyar kutatók gyógyszerfejlesztésében.

Szintén bizakodásra ad okot, hogy az Utrecht Egyetem kutatóinak sikerült antitestet előállítani. Azt a kutatást jegyző Berend-Jan Bosch is elmondta, hogy a felfedezése még nagyon korai szakaszban jár, nem szeretné, hogy bárkiben is hamis illúziókat keltsen, ugyanakkor fontos lépés a gyógymód kifejlesztésének folyamatában.

Nem kell belebolondulni az otthon maradásba

Azt már sokszor elmondtuk, hogy a fegyelmezettség miért kulcsfontosságú tényező abban, hogy milyen lesz a járvány lefolyása Magyarországon. A lényeget úgy lehet összefoglalni, hogy jelenleg a higiéniás szabályok betartása mellett azzal lehet mindenki a legtöbbet, ha otthon marad. Ha most nem vagyunk szabálykövetők, akkor nagyon gyorsan nőhet a fertőzöttek száma, és pár nap alatt több száz vagy ezer új fertőzés is megjelenhet az országban. Kijárási tilalom (még) nincs, a szabadba is lehet menni, csak kerülni kell a zsúfolt helyeket.

Aki viszont biztosra megy, és a szükséges bevásárláson kívül nem szeretne kimozdulni otthonából, annak is van egy csomó lehetősége, ez meg is látszik azon, hogyan változott meg egy hét alatt a hazai netforgalom. Ez részben az otthoni oktatás és a távmunka miatt növekedhetett meg, de annyian kaptak rá filmek és sorozatok nézésére, hogy Netflix mellett a Youtube is lerontotta a videóminőséget, hogy bírják a hálózatok.

maradva a "jó hírek" tematikánál, az önkéntes karantén idejére ingyenesen elérhetőek lettek

Játékok;

Több száz hangoskönyv, köztük mesék, kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint rádiójátékok az MTVA archívumából;

Az Nemzeti Filmintézet magyar irodalmi klasszikusokat tett elérhetővé,köztük több kötelező vagy ajánlott irodalmi művel, ami a digitális oktatást is segítheti;

Digitális működésre állnak át a könyvtárak;

Színházi előadásokat is lehet nézni és többen a koncerteketet is élőben közvetítik a közösségi oldalakon;

A Szakkiadók Társulása 12 kiadó közel 15 ezer könyvét teszi elérhetővé egy hónapig a járványhelyzet miatt, így friss, magyar nyelvű szakkönyveket lehet olvasni legálisan. és az Arcanum is ingyenes;

Digitális feladatok és tanári módszertani könyvek is ingyenesen elérhetőek, sőt elindult az Index Iskolatévéje is.

Készülj fel az érettségire az Indexen!

(Borítókép: Norena Spanyolország 2020. március 20-án. Fotó: Alvaro Fuente / NurPhoto/ Getty Images Hungary)