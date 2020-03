Olaszországban ezekben a napokban a koronavírus nagyobb gyilkos, mint a rák

Hetek óta vérfagyasztó számok érkeznek Olaszországból, a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett európai országból. Az elmúlt három napban 627, 793, illetve 651 halálos áldozata volt a vírusnak. Eközben Magyarországon sokan továbbra is azzal példálóznak, hogy az influenza valójában sokkal veszélyesebb, sőt, felütötte a fejét az az elmélet is, hogy “ha nem félsz a vírustól, nem tud megfertőzni”, amit talán nem kell külön magyarázni, mekkora felelőtlenség. Olaszország egy 60 milliós ország, békeidőben is sokan meghalnak minden nap, ez a világ rendje – szól az érv amellett, hogy indokolatlan a koronavírus miatti felhajtás.

És valóban, a WHO adatai szerint Olaszországban évente nagyjából 600 ezer halálesetet regisztrálnak. Ez 1000 lakosra vetítve körülbelül 10 halálozást jelent, ez az adat sokkal jobb, mint például a magyar (nálunk 13 körül mozog). Ez az évi 600 ezer olaszországi haláleset napi átlagban körülbelül 1650-et jelent.

Ehhez képest van most napi 6-800 halott csak a koronavírus miatt.

Ha a leggyakoribb halálozási okokat nézzük, az olasz helyzet nem tér el különösebben a fejlett nyugati világ átlagától: a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a rák számít a két legnagyobb gyilkosnak, ezek a felelősek a halálozások nagyjából kétharmadáért. Előbbi 219 ezer, utóbbi 170 ezer esetben volt a halál oka Olaszországban a WHO 2017-es statisztikája szerint. Napi átlagban ez körülbelül 600 szívbetegségben és 465 rákban meghalt embert jelent.

Vagyis a koronavírus-járvány ezekben a napokban Olaszországban több embert öl meg, mint a rák összes típusa összesen. És legalább annyit, mint az összes szívbetegség összesen. A világ egyik legfejlettebb egészségügyi rendszerrel rendelkező országában.

(A valós arányok ennél még rosszabbak lehetnek, hiszen a koronavírus elsősorban idős, más krónikus betegségekkel is küzdő embereknél halálos – jellemzően olyanoknál, akik a statisztikában alapesetben jó eséllyel a koronavírussal most összehasonlított másik két kategóriába esnének majd.)

Magyarországra jóval később érkezett meg a vírus, mint Olaszországba, felkészültebben, és eddig úgy tűnik, sikeresebben is tudott rá reagálni az ország. Azért kell most mindenkinek a saját kényelmét félretéve betartani az unalomig ismételgetett óvintézkedéseket (ne menj emberek közé, moss kezet, fertőtleníts, stb.), hogy ne is jussunk el oda, ahol most az olaszok tartanak.

(Borítókép: Egészségügyi dolgozó a bresciai kórház tehermentesítésére az új koronavírussal megfertőződött betegek számára ideiglenesen kialakított kórházban 2020. március 16-án. Fotó: Luca Bruno / MTI / AP)

