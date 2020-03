Új adatforgalmi rekord született a hazai interneten: 252,7 gigabit másodpercenként

Negyedével megnőtt a hazai internet forgalma a hétvégére, átléptük a grafikon legfelső számmal jelölt vonalát. A netszolgáltatókat összekötő központ, a Budapest Internet Exchange (BIX) korábbi rekordforgalma 245,9 gigabit volt másodpercenként, ezt sikerült hétvégn felülmúlni az új rekordnak számító 252,7 gigabit per másodperces csúccsal.

Mint megtudtuk, aggodalomra semmi ok, a most használt rendszerek akár 650 Gbit/s csúccsal is megbirkóznának, szóval akár a kétszeresére is nőhet még a hazai online aktivitás, fennakadás nélkül.

A fenti grafikonon látható a BIX forgalmának folyamatos növekedése 2004 óta, amelyhez a társaság némi magyarázatot is küldött. Először is tudni kell, hogy a BIX-en manapság a hazai netforgalom körülbelül 15-20 százaléka halad át, de rájuk csatlakoznak olyan nagy cégek is, mint az Amazon, a Microsoft, a Cloudflare és a Google, ami megmagyarázza, hogy az otthoni munka hatása miért ennyire látványos.

A grafikonon a forgalom jelentős beesései jelzik azokat a döntéseket, amikor két szolgáltató a BIX-et megkerülve közvetlen kapcsolatot épített ki egymással. Ezek történtek 2010, 2013, 2015, 2016, 2019 elején. Ennek az ábrának csak az utolsó pixelein látszik az új rekordot jelző hatalmas tüske.

Sokkal látványosabb a hétvégi rekord a heti adatforgalmat összegző grafikon utolsó két tornyán. A BIX munktársai egymás fölé helyezték a legtöbbünk által már otthoni tanulással és munkával töltött utóbbi hét, és az azt megelőző hét grafikonjait, hogy még jobban kivehető legyen a növekedés mértéke, különösen a reggeli órákban.

A járvány miatt kedvezményes bővítést is elérhetővé tett a BIX az ügyfeleinél, például díjmentessé tették a sávszélesség korlát átlépését, és minden egy gigabites csatlakozáson lehetővé tették a 10 gigabites csatlakozást. A bővítési és hibaelhárítási igényeket is soron kívül teljesítik.